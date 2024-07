Nave di Emergency Life Support Attracca a Livorno con 47 Naufraghi Salvati

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Questa mattina alle 8:45, la nave di Emergency Life Support ha attraccato al porto di Livorno, trasportando a bordo 47 naufraghi salvati dai pericoli del mare. I naufraghi erano stati recuperati nei giorni precedenti mentre si trovavano su un gommone alla deriva al largo delle coste libiche.

A bordo della nave si trovano 39 uomini, 3 donne e 5 minori non accompagnati. Le persone provengono da diverse nazioni, tra cui Nigeria, Etiopia, Ghana, Libia, Eritrea, Bangladesh, Sud Sudan e Sudan.

La nave ha attraccato alla Calata Carrara, banchina 75, di fronte alla stazione marittima. Al primo piano della stazione marittima è stato organizzato il servizio di prima accoglienza della protezione civile. Qui i medici effettueranno i controlli sanitari necessari, mentre la polizia dell’immigrazione si occuperà dell’identificazione dei naufraghi.

Dopo le visite mediche e l’identificazione, i migranti saranno trasferiti nei centri di accoglienza situati in Piemonte, dove riceveranno ulteriore assistenza e supporto.

– Livorno: Livorno è una città portuale situata sulla costa occidentale dell’Italia, in Toscana. Il porto di Livorno è uno dei più importanti del Paese e svolge un ruolo cruciale nel traffico marittimo e commerciale. È spesso punto di arrivo per navi che trasportano persone salvate in mare.

– Nigeria, Etiopia, Ghana, Libia, Eritrea, Bangladesh, Sud Sudan e Sudan: Queste sono alcune delle nazioni di provenienza dei naufraghi salvati. Ogni Paese ha la propria situazione politica, economica e sociale, che può portare le persone a cercare rifugio o opportunità altrove.

– Calata Carrara: Si tratta di una delle banchine del porto di Livorno, utilizzata per l’attracco delle imbarcazioni. In questo caso, è stata il punto di approdo della nave di Emergency Life Support che trasportava i naufraghi.

– Piemonte: Regione situata nel Nord Italia, che accoglierà i migranti dopo le visite mediche e l’identificazione. I centri di accoglienza offriranno ai migranti assistenza e supporto durante il periodo di transizione.

Questo articolo riporta il salvataggio di naufraghi al largo delle coste libiche da parte dell’organizzazione Emergency, il loro approdo a Livorno e il successivo processo di accoglienza e trasferimento nei centri di accoglienza in Piemonte.