Nubifragio a Viterbo: violenti temporali causano allagamenti e danni ingenti

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un improvviso e intenso nubifragio ha colpito Viterbo nel pomeriggio di oggi, provocando ingenti danni e allagamenti in diverse zone della città. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da grandine e forti raffiche di vento, hanno messo a dura prova la stabilità delle infrastrutture e la sicurezza dei cittadini, costringendo le autorità a intervenire tempestivamente.

Gli effetti del nubifragio in centro e periferia

Precipitazioni e forti venti

Intorno alle 16.30, Viterbo è stata investita da piogge torrenziali accompagnate da grandine delle dimensioni di acini d’uva e raffiche di vento che hanno sferzato sia il centro storico che i quartieri periferici. La forza del vento ha reso pericolose molte situazioni, come accaduto nei pressi di Porta Romana, dove la monumentale macchina di Santa Rosa, già predisposta per la tradizionale festa del 3 settembre, ha oscillato minacciosamente. La fortunata ancoraggio della struttura alle mura cittadine ha evitato conseguenze catastrofiche, ma la paura tra i passanti è stata palpabile.

Danni alle infrastrutture e agli alberi

Purtroppo, non tutte le strutture hanno subito un destino così favorevole. Un grosso abete situato all’interno dell’istituto comprensivo Canevari, nel quartiere La Pila, è stato spezzato dalle violente raffiche, crollando e ostruendo il marciapiede e parte della carreggiata di via Sabotino. Questo evento ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i quali hanno proceduto al taglio dei rami caduti e alla messa in sicurezza dell’area, che nel frattempo è stata chiusa al traffico dalla polizia locale.

Intervento dei servizi di emergenza e volontari

Operazioni dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche in via Tommaso Carletti, nel cuore di Viterbo, dove un altro albero ha ceduto. Le operazioni di rimozione dei detriti hanno richiesto un’elevata mobilitazione delle forze dell’ordine e dei soccorritori, per garantire la sicurezza dei cittadini e la fluidità del traffico.

Intervento della protezione civile

Oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale, anche i volontari del gruppo di protezione civile Tuscia Viterbo hanno dato il loro contributo, intervenendo nelle zone più colpite dalla tempesta, in particolare lungo la tangenziale ovest, dove i forti acquazzoni hanno trasformato la strada in un lago, rischiando di bloccare le auto in transito. La collaborazione tra le varie forze ha avuto un ruolo cruciale nella gestione della situazione, per garantire un rapido ritorno alla normalità.

La situazione meteorologica continua a essere monitorata, mentre i cittadini si interrogano su come affrontare eventuali altre emergenze, sottolineando l’importanza di una preparazione adeguata per il futuro. È fondamentale mantenere alta la guardia e seguire le indicazioni delle autorità locali per tutelare la sicurezza della comunità.