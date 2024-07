Nubifragio nel Piemonte settentrionale: disastro e evacuazioni

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Un potente nubifragio ha colpito il Piemonte settentrionale e la Val d’Aosta sabato sera, causando frane, esondazioni e smottamenti che hanno costretto all’evacuazione diverse famiglie. Le province piemontesi del Verbano e Torino sono tra le aree più colpite.

Evacuazioni e soccorsi in Piemonte

A Locana, 37 persone sono state evacuate da un ristorante bloccato da una frana. A Mathi, due famiglie sono state costrette a lasciare le loro case per l’esondazione del fiume Stura di Lanzo. A Montanaro, i Vigili del Fuoco hanno salvato due adulti e una neonata bloccati in auto dall’innalzamento del torrente Orco. Mentre a Noasca, la cascata si è trasformata in un fiume impetuoso a causa di 149 mm di pioggia caduti.

In Val d’Aosta, la Dora Baltea è esondata provocando la chiusura della statale 26 e creando disagi nella zona. Le autorità stanno lavorando per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini colpiti dalla violenta mareggiata.

1. Piemonte

2. Val d’Aosta

3. Verbano

4. Torino

5. Locana

6. Mathi

7. Montanaro

8. Vigili del Fuoco

9. Noasca

10. Dora Baltea

11. statale 26

Piemonte: È una regione dell’Italia settentrionale. Con capitale a Torino, è famosa per i suoi paesaggi montagnosi, i vini pregiati e la cucina ricca di tradizioni.

Val d’Aosta: È una regione autonoma a statuto speciale situata nel nord-ovest dell’Italia, al confine con la Francia e la Svizzera. Ha come capoluogo Aosta ed è rinomata per le sue valli alpine e i castelli medievali.

Verbano: Si riferisce al Lago Maggiore, uno dei laghi più grandi d’Italia situato tra il Piemonte e la Lombardia. È una zona turistica molto popolare per la sua bellezza paesaggistica.

Torino: È la città principale del Piemonte e importante centro culturale e industriale. È conosciuta per la sua architettura barocca, i musei artistici e la storia legata alla famiglia reale degli Savoia.

Locana, Mathi, Montanaro, Noasca: Sono comuni situati nel Piemonte che sono stati colpiti dalle inondazioni e dalle frane causate dal nubifragio.

Vigili del Fuoco: È il corpo di volontari e professionisti dedicato alla prevenzione e all’estinzione degli incendi, al soccorso in caso di calamità naturali e all’assistenza in diverse situazioni di emergenza.

Dora Baltea: È un fiume che scorre nella regione della Val d’Aosta. La sua esondazione ha causato disagi e problemi nella zona dopo il nubifragio.

Statale 26: Si riferisce a una strada statale che attraversa la Val d’Aosta. La sua chiusura a causa dell’esondazione della Dora Baltea ha causato problemi alla viabilità della zona.

Questo articolo evidenzia gli effetti devastanti del nubifragio nel Piemonte e nella Val d’Aosta, con evacuazioni, frane e esondazioni che hanno richiesto interventi di soccorso e gestione dell’emergenza da parte delle autorità locali.