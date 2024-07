Nuove Prospettive sul Caso Paolo Emilio Signorini: Rischio d’inquinamento probatorio e arresti domiciliari contestati

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Panoramica sul Caso Signorini e le Contestazioni

Il tribunale del Riesame ha respinto l’istanza di trasformazione degli arresti di Paolo Emilio Signorini in regime domiciliare, ritenendo che le misure non siano sufficientemente rassicuranti per evitare il rischio d’inquinamento probatorio. Signorini, ex presidente del porto di Genova ed ex amministratore delegato di Iren, è coinvolto in un’inchiesta sulla corruzione che ha portato anche il governatore Giovanni Toti, il terminalista Aldo Spinelli e l’ex capo di Gabinetto regionale Matteo Cozzani ai domiciliari. La difesa di Signorini sta valutando la possibilità di presentare un nuovo ricorso per ottenere un cambio di domicilio, ipotizzando una casa a Roma, dove il manager possiede un immobile.

Nuove Ipotesi e Possibili Sviluppi nel Caso Signorini

I legali di Paolo Emilio Signorini potrebbero presentare un nuovo ricorso alla giudice per cercare di ottenere una variazione della misura cautelare, proponendo come soluzione l’assegnazione di un domicilio diverso da Genova. Una delle opzioni è quella di una residenza a Roma, dove il manager ha una proprietà, al fine di ridurre i rischi di interferenze legate al contesto portuale ligure, nel quale Signorini ha mantenuto stretti legami con funzionari pubblici e imprenditori coinvolti nell’inchiesta. Nonostante le proposte di domicilio a Aosta e in coabitazione con il fratello, ritenute non idonee, la difesa sta cercando soluzioni alternative per ottenere una revisione delle misure cautelari.

Approfondimenti