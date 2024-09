Officina Estate 2023: il festival di cultura e spettacolo all’arena della Biblioteca Laurentina

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Redazione

Dal 30 agosto all’8 settembre 2023, la Biblioteca Laurentina ospita la sesta edizione di Officina Estate, un festival che promette un ricco programma di eventi culturali, spettacoli dal vivo e laboratori aperti a tutti. Con un’ampia offerta, la manifestazione si propone di coinvolgere la comunità locale e di attrarre visitatori da fuori, grazie a performance espressive che spaziano dalla musica alla danza, fino al teatro.

un viaggio culturale tra musica e danza

Cuba e Senegal in scena

La manifestazione avrà inizio con una straordinaria inaugurazione il 30 agosto alle ore 21:00, che vedrà esibirsi i MISH MASH, un progetto musicale che incarna l’arte errante, mescolando stili e culture in un’unica esperienza sonora. Sarà un inizio vibrante, pronto a coinvolgere il pubblico in un’atmosfera festosa. Il viaggio culturale prosegue il 31 agosto con l’evento “Summer Salsa”, una giornata interamente dedicata alla musica e danza cubana. Grazie al concerto dal vivo di musicisti cubani, con la voce incantevole di Jo Elys, gli spettatori potranno immergersi nelle sonorità latine, mentre i laboratori di danza, a partire dalle ore 19:00, offriranno un’opportunità unica per ballerini di tutti i livelli.

Il maestro di percussioni Moustapha Mbengue, noto per la sua abilità e carisma, guiderà un laboratorio aperto a grandi e piccini, incoraggiando la partecipazione attiva in un ambiente gioioso. Inoltre, la partecipazione del DJ Daniel contribuirà a mantenere viva la festa, portando l’energia delle danze cubane nella serata con ritmi travolgenti. Gli eventi non si fermeranno qui, offrendo un’importante opportunità per gustare la varietà culturale non solo cubana, ma anche africana, con il gruppo senegalese Tam Tam Morola, in una performance che porterà i partecipanti in una dimensione musicale coinvolgente e ritmica.

divertimento per i più giovani

“Officina Estate non dimentica i più piccoli, dedicando un’intera giornata al teatro ragazzi.” Il clown Paolo D’Isanto di Abraxa Teatro darà vita a uno spettacolo esilarante il 1 settembre alle ore 17:00, dedicato ai bambini e alle loro famiglie. L’evento, concepito per stimolare la fantasia dei più piccoli attraverso il gioco e la risata, si propone di divertirli con performance dinamiche, facendo vivere attimi di spensieratezza e allegria. Questa attenzione alla cultura infantile riflette l’impegno dell’Officina delle Culture nel creare eventi inclusivi, pensati per coinvolgere diversi pubblici e far sentire tutti parte di un’unica grande festa.

arte e comunità: eventi speciali

l’arte dell’interazione

Uno dei momenti salienti del festival è rappresentato dall’evento “Come un soffione a Spinaceto”, il quale si terrà il 7 settembre e nasce dalla collaborazione tra Anahi Mariotti e Cristina Gasperin. Attraverso interviste e incontri con la comunità, il progetto ricostruisce i ricordi d’infanzia e i giochi tipici di una volta, creando un’esperienza condivisa che sottolinea quanto la memoria e l’arte possano interagire. Questa iniziativa riflette il valore del tessuto sociale del quartiere, permettendo ai partecipanti di riscoprire le storie e le tradizioni perdute, incentivando una riflessione sull’importanza della comunità.

Inoltre, Emanuela Giudice porterà il coro Note Magiche in un evento che creerà un ponte tra gli utenti del centro diurno di via Casilina e i loro familiari, costruendo un ambiente aperto e accogliente. Questo laboratorio culminerà in un concerto che si terrà l’8 settembre e servirà a celebrare l’inclusività e la gioia di fare comunità attraverso l’arte.

esplorazioni artistiche: tre serate uniche

Le serate dal 6 all’8 settembre saranno caratterizzate dall’immaginazione e dalla creatività di Marcello Sambati, il quale proporrà una trilogia di eventi dedicati all’esplorazione artistica attraverso diverse tecniche e linguaggi espressivi. A partire dal 6 settembre con “Canti Ibridi”, il pubblico sarà guidato in un viaggio sonoro che unisce diverse tradizioni musicali, portando a una riflessione profonda sull’interconnessione tra culture. Il 7 settembre, “Ontogenesi” promette di rappresentare un viaggio visivo e sonoro che stimola i sensi e le emozioni.

Infine, l’8 settembre, il “Giardino delle Voci” chiuderà il programma offrendo un’esperienza immersiva, in cui il suono e la voce si intrecciano per dare vita a un’esplorazione dell’immaginario collettivo. Queste serate sono un invito a immergersi nell’arte in tutte le sue forme, opponendosi all’inarrestabile avance della tecnica e riscoprendo l’importanza della creatività umana.

presentazione editoriale e conclusione del festival

Il 8 settembre, alle 12:30, Chiara Dotta presenterà il suo libro “È sempre Venere”, edito da Paesi edizioni nel 2024. Si tratta di un’opportunità unica per i partecipanti di interagire con l’autrice e scoprire di più sulle sue ispirazioni e i temi affrontati nel libro. Questa presentazione non solo arricchisce il festival dal punto di vista culturale, ma serve anche a promuovere la letteratura locale, avvicinando ancora di più la comunità all’arte sotto tutte le sue forme.

Officina Estate si delinea così come un evento poliedrico, capace di unire culture e generazioni sotto lo stesso cielo, favorendo l’incontro di idee e passioni. Con il calendario ricco di eventi, il festival si preannuncia come un’occasione insostituibile per vivere intensamente la cultura e la creatività nella cornice splendida dell’Arena della Biblioteca Laurentina.