Open Day 2024 “Io non rischio”: Sensibilizzazione sulla Protezione Civile in Lazio

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Si è tenuto ieri l’Open Day 2024 “Io non rischio”, un’importante iniziativa promossa dalla Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio. L’evento, che ha avuto luogo presso la Sala Tevere di via Cristoforo Colombo, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi volontari e ha segnato l’inizio della campagna “Io non rischio”, culminando nella preparazione della Giornata Nazionale prevista per il 13 ottobre.

L’importanza della campagna “Io non rischio”

Un messaggio chiaro per tutti

La campagna “Io non rischio” nasce per educare la popolazione sulle buone pratiche di protezione civile, attraverso un approccio sinergico che coinvolge scienza, volontariato e istituzioni. L’obiettivo è alzare il livello di consapevolezza dei cittadini riguardo ai rischi del territorio e come affrontarli efficacemente. Questa comunicazione è rivolta a famiglie, scuole e aziende, con l’aspirazione di formare una società più preparata e coesa.

Formazione e prevenzione

L’iniziativa non solo si rivolge alle emergenze più comuni, come gli incendi boschivi e i terremoti, ma abbraccia anche eventi meno frequenti ma altrettanto devastanti, come alluvioni, maremoti ed eruzioni vulcaniche. È essenziale che le persone siano informate su questi rischi e sui comportamenti da adottare per minimizzarne l’impatto. La campagna, ormai un appuntamento fisso del calendario italiano, è fruibile tutto l’anno tramite il sito ufficiale e i canali social, oltre a eventi sul territorio.

Open Day: un momento di incontro e condivisione

Saluti e riconoscimento ai volontari

L’Open Day è stato aperto dai saluti del direttore della Protezione civile regionale, Massimo La Pietra, e dalla dr.ssa Valentina Di Giuseppe, funzionario del Servizio Volontariato del Dipartimento. Entrambi hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento ai volontari, veri protagonisti dell’evento, per il loro incessante impegno. Questo incontro ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza del volontariato nella sensibilizzazione della comunità sui temi della protezione e prevenzione.

Esperienze condivise

A conclusione dell’Open Day, si è svolto un momento di discussione orientato a condividere esperienze tra i volontari e a proporre idee per migliorare l’efficacia della campagna. La partecipazione attiva permette lo scambio di buone pratiche e rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento del legame tra i cittadini e le organizzazioni di volontariato.

Il ruolo cruciale dei volontari

Formatori e comunicatori

I volontari sono divisioni chiave della campagna “Io non rischio”. Sono suddivisi in due categorie: formatori e comunicatori. I formatori hanno il compito di educare ed informare circa i rischi e le buone pratiche, formando altri volontari che si interfacciano direttamente con la popolazione. Per diventare formatore, è obbligatorio superare una serie di procedure selettive e completare un percorso formativo specifico.

Comunicare efficacemente

I comunicatori, d’altro canto, sono il primo punto di contatto con i cittadini. Sono responsabili di veicolare messaggi chiari e corretti riguardo ai rischi e alle misure di precauzione da adottare. La loro formazione è altresì rigorosa, garantendo che il messaggio sia comunicato in modo efficace e corretto per raggiungere il pubblico nel modo migliore possibile.

Appuntamenti futuri e coinvolgimento

Giornata Nazionale della Protezione Civile

L’Open Day ha anticipato un altro importante appuntamento: la Giornata Nazionale della Protezione Civile, fissata per il 13 ottobre. Durante questa giornata, solo le organizzazioni che aderiscono attivamente alla campagna “Io non rischio” avranno la possibilità di partecipare e interagire con i cittadini. L’evento coinvolgerà migliaia di volontari che allestiranno punti informativi per sensibilizzare e informare sulla sicurezza e sui comportamenti da adottare in caso di emergenze.

Rimanere aggiornati

Per ottenere ulteriori informazioni sulla campagna “Io non rischio”, consultare materiali informativi e restare aggiornati sugli eventi in programma, è possibile visitare il sito ufficiale www.iononrischio.gov.it così come i profili social della campagna su Facebook, Twitter e Instagram. Queste piattaforme offrono risorse preziose per chi desidera approfondire e prepararsi ad affrontare situazioni di emergenza con consapevolezza.