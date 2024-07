Operazione anticrimine: Sette arresti e 27 province coinvolte

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La vastità del crimine non conosce confini geografici. L’opera di contrasto delle forze dell’ordine si fa sentire in ben 27 province italiane, coinvolgendo oltre 400 operatori della Polizia di Stato. Una massiccia operazione coordinata dallo SCO che ha portato all’arresto di sette individui.

Da Alessandria a Vibo Valentia, passando per Milano, Roma e Napoli, l’azione della Polizia si è concentrata su quei luoghi considerati strategici per l’attività della criminalità straniera, in particolare di matrice cinese. L’obiettivo? Contrastare il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, con particolare attenzione a casi che coinvolgono soggetti minori.

Le Squadre Mobili hanno condotto indagini preliminari su individui e locali ritenuti collegati alla criminalità straniera dedita al favoreggiamento della prostituzione. Le perquisizioni hanno riguardato appartamenti e attività commerciali, soprattutto nel settore estetico e del benessere, utilizzati come facciata per nascondere attività illecite. In totale, sette persone sono state arrestate per reati legati all’immigrazione, allo sfruttamento della prostituzione, allo spaccio di stupefacenti e a reati contro la persona.

1. SCO (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato): Il SCO è un organo centrale della Polizia di Stato italiana che coordina le attività operative in situazioni di emergenza, come ad esempio operazioni contro la criminalità organizzata.

2. Alessandria, Vibo Valentia, Milano, Roma, Napoli: Sono città italiane coinvolte nelle operazioni della Polizia di Stato per contrastare la criminalità straniera, in particolare di matrice cinese. Queste città sono considerate strategiche per l’attività criminale e sono state oggetto di controlli mirati da parte delle forze dell’ordine.

Attraverso questa vasta operazione della Polizia di Stato, è emerso il lavoro svolto per contrastare la criminalità straniera, in particolar modo la criminalità di matrice cinese legata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. La coordinazione delle forze dell’ordine a livello nazionale ha portato all’arresto di sette individui e alla scoperta di attività illegali che coinvolgevano anche soggetti minori.