Operazione contro fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro a Mazara del Vallo

Recenti sviluppi investigativi della Procura distrettuale di Palermo hanno portato alla luce una serie di attività mirate a identificare i fiancheggiatori che hanno contribuito alla latitanza di Matteo Messina Denaro. In particolare, le autorità hanno eseguito perquisizioni e ispezioni in una zona residenziale di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, coinvolgendo sia la Polizia di Stato che l’Arma dei Carabinieri.

La scoperta dell’area frequentata dal boss latitante

Gli investigatori dello SCO della Polizia di Stato e del ROS dell’Arma dei Carabinieri hanno collaborato per individuare un’area specifica di Mazara del Vallo che Matteo Messina Denaro avrebbe frequentato nei mesi precedenti al suo arresto. In particolare, è emerso che il boss potrebbe aver avuto accesso a un complesso residenziale dove si presume abbia avuto a disposizione un’unità immobiliare ancora da identificare.

Perquisizioni e ispezioni mirate

Di conseguenza, è stata autorizzata l’esecuzione di perquisizioni approfondite nei garage del complesso abitativo e un’ispezione dettagliata dei luoghi, con l’obiettivo di verificare la potenziale apertura di appartamenti e garage utilizzando alcune chiavi precedentemente sequestrate e appartenenti al latitante e a suoi presunti complici.

Le azioni intraprese dalle autorità competenti sono volte a fare luce sul sostegno fornito a Matteo Messina Denaro durante il periodo in cui si trovava latitante, gettando nuova luce sull’entità e sulla complessità della rete di complicità che ha alimentato la sua fuga dalla giustizia per diversi anni.