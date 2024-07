Operazione Polizia: 27 Province coinvolte in vasta operazione contro la criminalità

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Vasta azione di contrasto condotta dalla Polizia di Stato

Una vasta azione di contrasto condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’arresto di sette persone coinvolte in reati gravi e diversificati. Ben 400 operatori della Polizia di Stato si sono mobilitati sotto la supervisione del Servizio Centrale Operativo, coordinando le attività in 27 province italiane. I controlli si sono concentrati su luoghi frequentati da soggetti legati alla criminalità straniera, in particolare di nazionalità cinese, coinvolti nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che talvolta coinvolgeva anche minori. Le Squadre Mobili hanno condotto investigazioni preliminari su individui e luoghi ritenuti collegati alla criminalità straniera che favoriva il commercio della prostituzione. Successivamente, sono stati effettuati controlli incisivi e perquisizioni in appartamenti e esercizi pubblici che nascondevano sotto falsa apparenza attività professionali nel settore dell’estetica e del benessere, pubblicizzate online su siti e piattaforme di messaggistica dedicate. Le sette persone arrestate sono state accusate di reati che spaziano dall’immigrazione allo sfruttamento della prostituzione, passando per il traffico di stupefacenti e reati contro la persona.

Ricostruzione operazione polizia: coinvolte 27 province italiane

Arresti per reati gravi: traffico di droga e sfruttamento della prostituzione

