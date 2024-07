Operazione Recover: Smantellata rete di traffico di droga e tabacchi nel porto di Bisceglie

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un traffico illecito di droga e tabacchi di contrabbando è stato scoperto a Bisceglie grazie all’operazione Recover, avviata due anni fa. Tredici persone sono state arrestate, di cui quattro in carcere e nove ai domiciliari, tra cui due donne. Le accuse vanno dalla cessione e distribuzione di stupefacenti alla vendita di tabacchi stranieri di contrabbando.

L’operazione Recover ha rivelato l’esistenza di una rete criminale che operava nel porto di Bisceglie, coinvolgendo anche alcuni pescatori locali nel trasporto e nell’importazione di droga e tabacchi di contrabbando. Gli arrestati, per la maggior parte residenti nella zona, erano coinvolti in varie attività illegali legate alla commercializzazione di sostanze proibite e tabacchi illegali. Solo una persona coinvolta risulta residente a Desio, in Lombardia.

Durante le indagini sono state sequestrate ingenti quantità di tabacchi e droga, evidenziando l’entità del traffico illegale gestito dagli indagati. Gli arresti sono stati effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Barletta- Andria- Trani, supportati dai reparti specializzati dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori Puglia, del sesto nucleo elicotteri carabinieri di Bari e del nucleo cinofili di Modugno, con la collaborazione della compagnia carabinieri di Desio. I dettagli dell’inchiesta, sotto il coordinamento della Procura di Trani, saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà presso il comando provinciale dei carabinieri di Trani.

Il tabacco di contrabbando indica sigarette o altri prodotti a base di tabacco che vengono introdotti illegalmente sul mercato. Questo tipo di contrabbando danneggia non solo le entrate fiscali, ma anche la salute pubblica, in quanto spesso questi prodotti possono essere di qualità inferiore e contenere sostanze nocive.

2. Bisceglie:

Bisceglie è una città situata in provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia, Italia. Il porto di Bisceglie è stato coinvolto nell’operazione Recover per il traffico di droga e tabacchi di contrabbando. La scoperta di questa attività illegale ha evidenziato la presenza di una rete criminale nella zona, coinvolgendo anche pescatori locali.

3. Arrestati:

Tredici persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione Recover. Quattro di loro sono in carcere mentre nove si trovano ai domiciliari. Le accuse riguardano la cessione e distribuzione di stupefacenti, nonché la vendita di tabacchi stranieri di contrabbando.

4. Desio, Lombardia:

Desio è un comune in provincia di Monza e Brianza, in Lombardia, Italia. Una persona coinvolta nell’operazione Recover risulta essere residente a Desio, dimostrando che la rete criminale coinvolgeva anche persone al di fuori della zona di Bisceglie.

5. Indagini e Sequestri:

Durante le indagini sono state sequestrate ingenti quantità di tabacchi e droga, evidenziando l’entità del traffico illecito gestito dagli arrestati. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani e altri reparti specializzati, hanno coordinato le operazioni per sgominare la rete criminale.

6. Procura di Trani:

La Procura di Trani coordina le indagini sull’operazione Recover. Si occupa di supervisionare l’inchiesta e di garantire che i responsabili vengano processati secondo la legge. La conferenza stampa presso il comando provinciale dei carabinieri di Trani servirà per rendere noti i dettagli dell’inchiesta al pubblico e ai media.