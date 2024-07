Palio di Siena: Vittoria della Contrada dell’Onda

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

La terza prova del Palio di Siena ha visto trionfare la contrada dell’Onda, anticipando così l’attesa Carriera del 2 luglio. La corsa è stata caratterizzata da una competizione serrata e emozionante tra le varie contrade partecipanti, con colpi di scena che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Il Palio è iniziato con una buona partenza del Valdimontone, ma è stata la Civetta a prendere la testa dopo la curva di San Martino. Tuttavia, è stata la Contrada dell’Onda a sorprendere tutti con una mossa strategica all’inizio del terzo giro. Grazie a Carlo Sanna, conosciuto come Brigante, sul cavallo Tabacco, la Contrada dell’Onda ha preso il comando della corsa e ha saputo difenderlo con determinazione fino alla linea del traguardo, conquistando così una vittoria indimenticabile.

– Contrada dell’Onda: La Contrada dell’Onda è una delle diciassette contrade di Siena che partecipano al Palio. Ogni contrada è un’entità geografica, sociale e culturale della città, caratterizzata da simboli e tradizioni uniche. Ogni contrada ha il proprio stemma, colori, territorio e rivalità storiche con specifiche contrade. Nell’articolo, la Contrada dell’Onda ha vinto il Palio, ottenendo così un grande successo.

– Carlo Sanna: Conosciuto anche come “Brigante”, Carlo Sanna è il fantino che ha cavalcato il cavallo Tabacco per la Contrada dell’Onda durante il Palio menzionato nell’articolo. I fantini sono figure fondamentali nel Palio di Siena, responsabili di cavalcare i cavalli delle contrade e di cercare la vittoria nella competizione. Carlo Sanna ha giocato un ruolo chiave nella strategia e nella vittoria della Contrada dell’Onda.

– Valdimontone, Civetta: Nel testo vengono menzionate altre contrade che hanno partecipato alla gara: il Valdimontone e la Civetta. Anche queste sono contrade con una lunga storia e tradizioni legate al Palio di Siena. Durante la corsa, la Civetta è stata in testa per un certo periodo prima che la Contrada dell’Onda prendesse il comando.

Il Palio di Siena è un evento che coinvolge profondamente la comunità locale e che attira l’attenzione di turisti da tutto il mondo per la sua combinazione unica di storia, tradizioni, competizione e passione.