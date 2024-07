Paolo Ascani, coglione di Roberto Spada, agli arresti domiciliari per spaccio droga.

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Paolo Ascani, 55 anni, cognato del noto boss Roberto Spada, è stato recentemente arrestato e collocato agli arresti domiciliari. L’uomo è stato coinvolto in una vicenda legata allo spaccio di droga nel 2020, durante la quale fu vittima di un attentato.

l’arresto di Paolo Ascani

Il Gip del tribunale di Roma, Giulia Arcieri, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Paolo Ascani. L’accusa che pesa su di lui è quella di spaccio di stupefacenti. L’operazione ha portato anche all’arresto di altre otto persone legate alla stessa vicenda.

la faida tra i Fasciani e il clan Spada

Nell’aprile del 2020, Paolo Ascani fu vittima di un agguato criminale avvenuto in via dei Forni, durante una faida tra i Fasciani e il clan Spada. L’attentato, condotto con modalità mafiose, portò alla condanna di Girolamo Finizio, cognato di Angelo Senese, figlio del noto boss camorrista Michele, anche conosciuto come ‘O pazz’.

Resta da seguire da vicino lo sviluppo di questa vicenda giudiziaria che coinvolge personaggi legati al mondo criminale italiano.