Passeggeri bloccati a Madeira: tra disagi e ritardi, la situazione si complica per i voli di ritorno verso Roma

Circa 200 passeggeri, tra cui numerosi cittadini italiani, si trovano attualmente in difficoltà a Madeira dopo che un programma di volo di ritorno verso Roma è stato interrotto. Diverse persone si trovano bloccate in aeroporto, creando una situazione di crescente tensione. Le autorità italiane, attraverso la Farnesina, stanno intervenendo per garantire il supporto necessario ai connazionali, mentre la compagnia aerea Wizz Air ha comunicato la preparazione di un volo straordinario per alleviare i disagi.

La situazione dei passeggeri in aeroporto

Un gruppo di almeno trenta passeggeri rimane intrappolato all’aeroporto di Madeira, come spiega Serena, un’infermiera originaria di Roma. Alcuni viaggiatori, inizialmente pronti per il volo di ritorno, si sono visti negare l’imbarco senza una chiara motivazione: “Ci hanno detto che chi aveva richiesto un rimborso non poteva accedere al volo, ma noi non abbiamo mai fatto tale richiesta,” afferma Serena. Al momento, le comunicazioni sono frammentate e la confusione tra i passeggeri aumenta, specialmente dopo che numerosi posti sono rimasti vuoti su un volo che sarebbe dovuto decollare verso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Dalla segnalazione di Serena emerge un quadro preoccupante riguardo l’assistenza fornita ai viaggiatori, che si sentono abbandonati. Sarebbero quindi in corso verifiche da parte delle autorità per capire i motivi di tale gestione e garantire la sicurezza e i diritti di tutti coinvolti.

Interventi della Farnesina e dell’ENAC

La Farnesina, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato di aver intrapreso misure concrete insieme all’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile. L’obiettivo dichiarato è quello di accelerare il processo di rimpatrio per i passeggeri bloccati. Inoltre, è stata attivata un’unità di emergenza presso l’ambasciata italiana a Lisbona per monitorare la situazione. L’ambasciatore Claudio Miscia ha chiesto la collaborazione della console onoraria Margarida Valle Dos Santos per fornire assistenza a coloro che non erano stati riprotetti in strutture alberghiere. Attualmente, i passeggeri possono contattare un numero di emergenza dedicato per ricevere supporto in tempo reale.

L’operato della Farnesina si sta dimostrando fondamentale, considerando le difficoltà economiche e logistiche affrontate dai viaggiatori bloccati per ulteriori complicazioni associate alla cancellazione dei voli.

La posizione di Wizz Air e comunicazioni ufficiali

In una nota ufficiale, Wizz Air ha confermato di essere al lavoro per recuperare i passeggeri bloccati, annunciando un volo di recupero programmato. Tuttavia, il decollo è subordinato alle condizioni meteorologiche, che continuano a influenzare le operazioni aeree a Madeira. La compagnia ha ribadito che la sicurezza dei propri clienti è una priorità.

I portavoce della compagnia aerea hanno espresso un sincero riconoscimento per la pazienza dei viaggiatori durante queste difficili circostanze. Nonostante questo, i disagi continuano a sollevare interrogativi tra i passeggeri, i quali hanno riscontrato comunicazioni poco chiare e un supporto insufficiente da parte della compagnia.

Le azioni legali e le denunce in corso

La situazione ha attirato l’attenzione di diverse associazioni di tutela dei consumatori, come il Codacons e Assoutenti, che hanno annunciato l’intenzione di presentare esposti contro Wizz Air riguardo ai presunti diritti non rispettati dei passeggeri. Carlo Renzi, presidente del Codacons, ha sottolineato le gravi problematiche rilevate nei confronti dei viaggiatori, in particolare per quanto riguarda la mancanza di assistenza e comunicazioni tempestive.

Dall’altro lato, Gabriele Melluso di Assoutenti ha chiesto un’indagine approfondita per comprendere se Wizz Air abbia fornito la dovuta assistenza e se siano state rispettate le normative sul trasporto aereo, che garantiscono diritti specifici e opportunità di riprotezione dei passeggeri su voli alternativi.

Questa situazione di emergenza, quindi, non solo mette in luce le problematiche legate ai voli di ritorno, ma riflette anche la necessità di garanzie più solide da parte delle compagnie aeree nei momenti di crisi.