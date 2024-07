Passione per le corse automobilistiche: Brad Pitt sul set di Formula 1

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Brad Pitt, noto attore di Hollywood, dimostra la sua grande passione per le corse automobilistiche partecipando come spettatore e protagonista a eventi di grande rilievo. Recentemente, è stato avvistato a Silverstone durante le prove libere in vista del Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1, indossando una tuta bianca con i loghi degli sponsor e un casco nero e bianco. Questa non è la prima volta che l’attore si cimenta di persona nel mondo delle corse, infatti già un anno fa ha preso parte a un’esperienza simile sullo stesso circuito inglese.

La passione di Brad Pitt per le corse automobilistiche si intreccia con il suo lavoro nel nuovo film “F1”, prodotto da Jerry Bruckheimer e Joe Kosinski. Dopo uno stop dovuto agli scioperi lo scorso anno, la pellicola promette di essere uno dei titoli più attesi dell’estate prossima al cinema. Il teaser ufficiale sarà presentato durante il GP di Silverstone, con l’uscita nelle sale prevista per giugno 2025. Pare che l’attore si sia dedicato a mesi di allenamento per poter guidare personalmente l’auto da corsa sul set, confermando il suo impegno nel progetto. Il film, una produzione Apple Originals, è diretto da Joseph Kosinski, noto per aver lavorato a “Top Gun: Maverick” insieme a un altro amante delle corse automobilistiche come Tom Cruise. La collaborazione con la Formula 1 garantisce un’ambientazione autentica e coinvolgente, con riprese durante le vere gare del campionato mondiale.

Il cast del film “F1” vanta la presenza di talenti del calibro di Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia. Un ruolo importante è stato ricoperto anche da Dawn Apollo Films, la casa di produzione del campione del mondo di Formula 1 Sir Lewis Hamilton, che ha contribuito a portare sullo schermo tutta l’emozione e la competizione del mondo dei motori. Brad Pitt potrebbe anche brillare alla Mostra del Cinema di Venezia insieme all’amico George Clooney, presentando la commedia “Wolfs” di Jon Watts, dove interpreta un ex pilota di Formula 1 che fa ritorno alle piste insieme a Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra. Pitt non è solo un attore in questo progetto, ma anche coproduttore grazie alla sua casa di produzione Plan B, che ha collaborato con dieci team di Formula 1 e i loro piloti per rendere il film il più realistico possibile.

– Hollywood: Centro dell’industria cinematografica statunitense, noto per la produzione di film e serie TV iconiche che hanno influenzato il panorama cinematografico mondiale.

– Silverstone: Ciruito automobilistico situato in Inghilterra, noto per ospitare eventi di Motorsport di alto livello, tra cui il Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1.

– Formula 1: La massima categoria del motorsport automobilistico, con gare che si svolgono in tutto il mondo e che attraggono milioni di spettatori. Il campionato è composto da diverse squadre e piloti che competono per il titolo mondiale.

– Jerry Bruckheimer: Produttore cinematografico statunitense noto per aver lavorato a film di successo come la serie “Pirati dei Caraibi” e “Top Gun”.

– Joe Kosinski: Regista e sceneggiatore statunitense, conosciuto per aver diretto film come “Tron: Legacy” e “Oblivion”.

– Apple Originals: Ramo di produzione di Apple Inc. dedicato alla creazione di contenuti originali per la piattaforma Apple TV+.

– Tom Cruise: Attore e produttore statunitense celebre per i suoi ruoli in film di successo come la serie di “Mission Impossible”.

– Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia: Attori che fanno parte del cast del film “F1”, ognuno con una carriera significativa nel mondo del cinema e delle serie TV.

– Dawn Apollo Films: Casa di produzione del campione del mondo di Formula 1, Sir Lewis Hamilton, coinvolta nella realizzazione del film “F1”.

– Sir Lewis Hamilton: Pilota di Formula 1 britannico, pluricampione del mondo e uno dei più grandi talenti della disciplina.

– Mostra del Cinema di Venezia: Importante festival cinematografico che si tiene ogni anno a Venezia, Italia, dove vengono presentati film in anteprima mondiale e dove si svolgono importanti eventi legati al mondo del cinema.

– George Clooney: Attore, regista e produttore americano, noto per i suoi ruoli in film come “Ocean’s Eleven”, “Gravity” e “Up in the Air”.

– Jon Watts: Regista americano conosciuto per aver diretto film della saga di “Spider-Man” come “Spider-Man: Homecoming” e “Spider-Man: Far From Home”.

– Damson Idris: Attore britannico noto per il suo ruolo nella serie TV “Snowfall” e per la sua partecipazione a film come “Farming”. Nella commedia “Wolfs”, interpreta il compagno di squadra di Brad Pitt, un ex pilota di F1.

– Plan B: Casa di produzione di Brad Pitt, coinvolta nella creazione di diversi progetti cinematografici di successo, tra cui il film “Moonlight”.

Questa variegata presenza di talenti nel mondo del cinema e delle corse automobilistiche promette di portare il film “F1” a un pubblico appassionato di motori e di cinema.