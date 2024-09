Polemiche infuocate a Roma: la polizia locale accusata di atti politici contro disordini pubblici

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Nel pomeriggio di ieri, una comunicazione radio ha acceso un’accesa discussione tra le forze politiche e il sindacato di polizia locale di Roma Capitale. Al centro della polemica ci sono volantini affissi in città che denigrano il sindaco Roberto Gualtieri, accusato di aver chiuso la ZTL fascia verde. Il sindacato Sulpl ha definito la nota operativa inviata ai propri agenti “quantomeno bizzarra”, scatenando così reazioni da diverse parti della politica romana.

Un avviso controverso

La comunicazione della polizia locale

La nota, diffusa alle pattuglie di polizia locale, specificava che in varie zone della capitale erano stati avvistati individui intenti ad affiggere volantini su impianti semaforici e manifesti. Tali affissioni denigravano il primo cittadino e si additavano come una forma di protesta rispetto alle decisioni sulla ZTL. L’invito agli agenti era chiaro: fotografare e staccare i manifesti. Alessandro Marchetti, segretario del Lazio, ha sollevato interrogativi sull’opportunità di tale invio, suggerendo che il ruolo della polizia non fosse quello di intervenire in questioni politiche, bensì di mantenere l’ordine pubblico. Marco Milani, aggiunto del sindacato, ha inoltre precisato che le affissioni abusive, siano esse politiche o commerciali, devono essere trattate senza distinzione.

La portata della polemica

La comunicazione ha provocato reazioni contrastanti all’interno della politica romana, evidenziando la fragilità del rapporto tra amministrazione e forze dell’ordine. La tensione esistente si amplifica quando si considera il contesto storico di Roma, dove la politicizzazione delle istituzioni può generare fraintendimenti e tensioni tra le parti coinvolte. Per molti, risulta chiaro che la polizia locale debba operare con imparzialità, evitando di diventare un attore nel palcoscenico politico, una necessità ribadita da diverse voci della politica capitolina.

Manifesti contro il sindaco

L’origine delle affissioni

Riprendendo quanto riportato da RomaToday, sembra che i manifesti in questione siano stati affissi da Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, attraverso il suo movimento politico. I volantini contestano le recenti decisioni dell’amministrazione Gualtieri e sono stati posizionati in vari punti strategici della città, tra cui semafori e cartelli stradali. Tali modalità di affissione, descritte come pericolose, non hanno solo attirato l’attenzione dei cittadini ma anche quella delle autorità.

Le implicazioni delle affissioni

Sebbene la libertà di espressione sia un diritto fondamentale, le modalità di affissione utilizzate sollevano preoccupazioni operative relative alla sicurezza stradale. I manifesti possono costituire una distrazione per i conducenti e causare potenziali incidenti. In questo contesto, il comando della polizia locale ha segnalato che praticherà la rimozione di tali affissioni, se ritenute pericolose. Pertanto, il dibattito si sposta dalla sfera politica a quella della sicurezza pubblica, sottolineando la necessità di una regolamentazione efficace delle affissioni.

Le reazioni delle figure politiche

Le critiche di Alemanno e del Movimento Indipendenza

Dopo l’emissione della nota, diversi esponenti politici, tra cui lo stesso Alemanno e il suo partito, sono intervenuti. Essi hanno dichiarato che il compito di orchestrare tali operazioni non dovrebbe ricadere sulla polizia locale, facendo riferimento a una presunta strumentalizzazione della forza pubblica da parte della politica. Questa disputa chiama in causa il tema dell’autonomia della polizia rispetto alle pressioni politiche, una questione delicata e fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Riferimenti all’OVRA

La tensione è aumentata quando il segretario dell’Ugl, Paolo Emilio Nasponi, ha evocato l’immagine dell’OVRA, l’organo di repressione del regime fascista. Secondo Nasponi, la richiesta di fotografare e schedare le persone che manifestano dissenso, anche se non violento, riporta alla mente pratiche autoritarie inaccettabili in una democrazia. Questa affermazione getta ombre sulla condotta delle forze dell’ordine e avvia un ampio dibattito sull’uso della polizia in contesti politici, evidenziando la delicatezza del confine tra ordine pubblico e repressione della libertà di espressione.

Il dibattito in corso a Roma Capitale si preannuncia lungo e complesso, toccando temi cruciali come il diritto di manifestare, l’equilibrio tra ordine pubblico e libertà civili e l’autonomia delle forze dell’ordine dalla sfera politica.