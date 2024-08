Pomeriggio della Legalità: un incontro tra giovani e carabinieri a Piansano

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’evento “Pomeriggio della Legalità”, che ha avuto luogo durante il Grest estivo organizzato dalla Parrocchia di Piansano, rappresenta un’importante iniziativa di sensibilizzazione verso la legalità e il rispetto delle regole. Questo incontro, ben radicato nelle tradizioni locali, ha avvicinato i giovani del paese alle istituzioni, promuovendo un dialogo aperto con le forze dell’ordine.

Un evento consolidato nel calendario estivo di Piansano

Il “Pomeriggio della Legalità” si è svolto come parte del Grest estivo, un’attività che coinvolge i ragazzi in vari giochi e momenti di confronto, promuovendo un clima di aggregazione e socialità. Questa iniziativa, ormai un appuntamento fisso della comunità di Piansano in provincia di Viterbo, ha visto la partecipazione attiva di giovani, famiglie e delle istituzioni locali.

Durante la mattinata di incontro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con i carabinieri della Stazione di Piansano e con un equipaggio del “Pronto Intervento”. Il Comandante locale, insieme al Comandante dell’Aliquota Radiomobile, ha guidato i militari, i quali hanno presentato le varie attività quotidiane che caratterizzano il loro lavoro. Questo approccio diretto ha permesso ai giovani di capire meglio il ruolo dell’Arma nella tutela della comunità, dando loro la possibilità di porre domande e ricevere risposte chiare e puntuali.

La promozione della cultura della legalità tra i giovani

L’incontro “Pomeriggio della Legalità” è stato parte di un progetto più ampio promosso dall’Arma dei Carabinieri, il quale ha l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità. Attraverso incontri e attività didattiche, i carabinieri cercano di costruire un ponte con le nuove generazioni, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità civica. I giovani sono stimolati a riflettere sul significato di legalità, giustizia e comunità, valori fondamentali per una società coesa.

Queste attività sono essenziali nel processo educativo dei ragazzi: l’interazione con figure istituzionali, come i carabinieri, contribuisce a consolidare una coscienza civica e a far sentire i giovani parte attiva nella vita della comunità. Gli incontri promuovono non solo il rispetto verso le norme, ma anche una maggiore fiducia nei confronti delle istituzioni.

Le parole di don Andrea Mareschi

Il parroco di Piansano, don Andrea Mareschi, ha sottolineato l’importanza di eventi come il “Pomeriggio della Legalità”, affermando che iniziative simili sono fondamentali per la formazione di una coscienza civica nei giovani. Secondo il parroco, questi incontri non solo insegnano ai ragazzi a rispettare le regole, ma li incoraggiano anche a prendere parte attivamente alla vita sociale e culturale del paese. La sensibilizzazione verso la legalità, secondo don Andrea, può infatti ridurre il rischio di comportamenti devianti e contribuire a costruire una comunità più solidale e responsabile.

La realizzazione di eventi che uniscono i giovani e le forze dell’ordine rappresenta un passo significativo verso un futuro migliore, dove la legalità e il rispetto reciproco siano alla base delle relazioni sociali. Il “Pomeriggio della Legalità” trova dunque un posto rilevante anche nel panorama educativo della comunità, rivelandosi un modello replicabile in altri contesti.