Ponti di ingresso a Nemi: partono i lavori con il sostegno del sindaco Bertucci, Libanori ed Edy Palazzi

Ultimo aggiornamento il 13 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

La comunità di Nemi festeggia l’inizio dei tanto attesi lavori di ricostruzione dei tre ponti di accesso sulla dorsale nord di Via dei Laghi. Un progetto cruciale per il territorio, reso possibile dalla collaborazione tra il Comune di Nemi e la Città Metropolitana di Roma Capitale, guidata dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i promotori spiccano figure come il Vice Sindaco Pierluigi Sanna, il Consigliere delegato Manuela Chioccia, il Consigliere Stefano Cacciotti, l’ex Consigliere Metropolitano Giovanni Libanori e il Consigliere regionale Edy Palazzi, già Vice Sindaco di Nemi.

Un investimento per il futuro di Nemi

Con un budget di 3,9 milioni di euro, finanziato grazie ai “Decreti Ponti” del Governo attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il progetto si propone di garantire maggiore sicurezza e funzionalità. Il contributo degli uffici tecnici della Viabilità Sud della Città Metropolitana di Roma è stato fondamentale per superare le sfide di un intervento così complesso.

Un decennio di attesa e sfide

Per oltre sette anni, la chiusura del principale accesso nord ha rappresentato un ostacolo significativo per i residenti e i visitatori. Tuttavia, sotto la guida del Sindaco Alberto Bertucci, Nemi ha dimostrato resilienza, registrando un aumento delle presenze turistiche del 15% annuo grazie a un’offerta culturale e naturalistica sempre più ricca.

Tra gli interventi più rilevanti realizzati nel frattempo:

di importanti arterie stradali come Via dei Laghi e Via Nemorense; Progetti per ridurre il rischio idrogeologico, vitali per la stabilità del territorio.

“L’avvio dei lavori segna una svolta per la nostra comunità, che ha affrontato anni di difficoltà con forza e determinazione,” ha commentato il Sindaco Bertucci.

Una comunità proiettata verso il cambiamento

I lavori, con una durata prevista di circa dodici mesi, mirano a:

; Favorire lo sviluppo turistico e rafforzare l’economia locale.

Il Comune di Nemi ha assicurato che i disagi saranno ridotti al minimo. “Ci impegneremo per garantire che l’opera sia conclusa in tempi rapidi e senza compromettere la quotidianità dei cittadini,” ha concluso il Sindaco.

Un nuovo orizzonte per Nemi

L’apertura dei nuovi ponti rappresenterà molto più di un intervento infrastrutturale. Sarà il simbolo di una rinascita per l’intera comunità, consolidando il ruolo di Nemi come uno dei luoghi più affascinanti e attrattivi del Lazio, sia per i turisti che per gli amanti della cultura e della natura.