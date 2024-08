Porta Pia: incontro pubblico su lavori in corso e futuro dei commercianti e residenti

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Redazione

Un’importante riunione si è tenuta questa mattina a Porta Pia, riunendo l’assessore ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, insieme alla presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, e una delegazione di imprenditori locali e residenti. L’incontro ha offerto un’opportunità per discutere dei lavori già avviati lo scorso 31 luglio e per garantire un dialogo continuo tra le parti coinvolte.

I lavori in corso a Porta Pia

Aggiornamenti sui cantieri

I lavori di riqualificazione di Porta Pia hanno già preso avvio, con operazioni attuali come il tombamento delle scale di accesso al sottovia. L’impresa che gestisce il cantiere sta adottando misure per pianificare il proseguimento delle opere nel modo più efficiente possibile, tenendo conto delle esigenze di tutti coloro che vivono e lavorano nella zona.

L’assessore Segnalini ha evidenziato l’importanza di mantenere aggiornati tutti gli stakeholders, facendo riferimento a incontri precedenti e ribadendo la necessità di avere un canale comunicativo chiaro e diretto. Questa strategia mira a minimizzare eventuali disagi durante l’avanzamento dei lavori.

Il coinvolgimento dei commercianti

Una delegazione di commercianti ha espresso il desiderio di ricevere chiarimenti riguardo all’intero progetto di riqualificazione. Questo incontro pubblico ha mostrato l’impegno sia da parte delle autorità che degli operatori locali a creare un’armonia tra le nuove opere e le attività commerciali esistenti.

Il suggerimento di modificare il cronoprogramma per evitare interferenze durante il periodo natalizio è stato accolto. Di conseguenza, la seconda fase dei lavori è stata programmata dopo le festività, consentendo così ai negozi di mantenere la loro operatività nel periodo più intenso dell’anno.

Dialogo tra istituzioni e comunità

La partecipazione attiva dei cittadini

L’assessore Segnalini ha sottolineato come la partecipazione attiva di commercianti e residenti sia fondamentale per il successo dei progetti di riqualificazione. Un cantiere condiviso e a misura di cittadino non solo promuove un senso di comunità, ma garantisce anche che le modifiche apportate ai luoghi pubblici siano appropriate e utili per tutti.

Le richieste per un’interruzione dei lavori durante il mese di agosto, dovuta a problematiche legate alla fornitura dei materiali, sono state analizzate e approvate. Questo approccio ha contribuito a creare un clima di fiducia e collaborazione tra le istituzioni e le parti interessate.

Visione futura per Porta Pia

La presidente Del Bello ha evidenziato come i lavori di riqualificazione non riguardino solo la ristrutturazione fisica degli spazi, ma includano anche una visione più ampia per il futuro di Porta Pia. Il progetto prevede la creazione di nuovi spazi pubblici più accessibili, ordinati e accoglienti, da curare e mantenere attraverso una sinergia tra commercianti e amministrazione.

A questo piano si aggiunge la realizzazione della zona 30, che sarà messa a gara entro la fine dell’anno. Questa iniziativa contribuirà ulteriormente alla riqualificazione dell’intero quartiere, migliorando la viabilità e la sicurezza per residenti e visitatori.

Porta Pia si prepara quindi a una trasformazione significativa, con l’obiettivo di rendere l’area più vivibile e attrattiva, sostenuta da un dialogo costante e aperto tra tutti gli attori coinvolti.