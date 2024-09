Positive performance per ama: bilancio conclusivo del “Piano mare 2024” e impatti sull’ambiente

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’azienda municipale per l’ambiente di Roma si appresta a tirare le somme del progetto “Piano mare 2024”, che ha visto un attivo coinvolgimento con il WWF, centro di monitoraggio fondamentale per la salvaguardia ecologica. Questa iniziativa ha coperto un tratto di 10 km di litorale, dal Porto di Ostia fino a Pratica di Mare, e ha avuto l’obiettivo di garantire la pulizia e il decoro di una delle aree più frequentate della capitale durante la stagione estiva.

Gli interventi di pulizia e manutenzione estiva

Attività quotidiane e supporto tecnologico

Gli operatori di ama hanno effettuato un’azione costante e meticolosa, servendosi di mezzi e attrezzature appositamente dedicati, per mantenere la pulizia degli arenili, come Capocotta e Castel Porziano. Le operazioni sono state realizzate con frequenza quotidiana per tutta l’estate, assicurando così un costante livello di igiene e decoro. Anche se il periodo estivo volge al termine, ama ha confermato che tali attività non si fermeranno, ma saranno continuate con un calendario rimodulato.

Questa continuità è supportata dall’interesse costante per la flora e la fauna locale. Grazie a un protocollo d’intesa firmato tra ama e WWF, l’azienda ha organizzato corsi di formazione specifici sui temi ambientali, concentrandosi proprio sulla pulizia delle delicate dune di Capocotta, evidenziando l’importanza di un approccio rispettoso verso l’ecosistema.

Pianificazione e attuazione da maggio

Il piano di intervento ha preso avvio già nel mese di maggio, anticipando così il grande afflusso turistico previsto per la stagione estiva. Le squadre di ama sono state mobilitate per effettuare diverse operazioni: spazzamento di strade e marciapiedi, svuotamento dei cestoni gettacarte, lavaggio stradale e sanificazione dei cassonetti. In questo contesto, particolare attenzione è stata dedicata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, che risulta fondamentale per preservare il decoro urbano e l’attrattiva della zona.

Punti sensibili come il Lungomare, le fermate bus e le aree attorno alle stazioni della ferrovia Roma-Lido hanno avuto una vigilanza particolare da parte degli operatori, che hanno anche sostituito cestoni danneggiati e potenziato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” per stabilimenti balneari e attività di ristorazione.

Collaborazione con le istituzioni locali

Le operazioni svolte da ama sono state coordinate con la polizia locale di Roma Capitale, creando un sinergico fronte comune per affrontare le necessità sempre crescenti di igiene e ordine sul litorale. Il presidente di ama, Bruno Manzi, ha sottolineato l’importanza dell’attenzione prestata al Lungomare durante i mesi estivi, evidenziando l’aumento di presenze turistiche e temperature superiori alla media, che hanno richiesto un’intensificazione delle attività di igiene urbana.

Con l’approssimarsi della chiusura della stagione balneare, la programmazione dei servizi di decoro urbano continua a essere una priorità per ama, che si impegnerà a garantire un’adeguata pulizia e manutenzione della zona, anche a beneficio dei cittadini romani e dei turisti che scelgono il litorale della capitale.