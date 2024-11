Premio Gazzetta Diplomatica 2024: il Campidoglio premia i protagonisti della diplomazia

Il Campidoglio è stato teatro della seconda edizione del Premio Gazzetta Diplomatica, una cerimonia che celebra il talento e l’impegno nel mondo della diplomazia. Circa trecento ospiti, tra cui diplomatici, parlamentari, imprenditori e giornalisti, hanno assistito alla proclamazione di Gabriela Dancău e Marcelo Martín Giusto come “Ambasciatori dell’Anno.”

L’evento, ideato dal giornalista Marco Finelli e presieduto dall’Ambasciatore Stefano Benazzo, ha visto la partecipazione di figure istituzionali come il Senatore Andrea De Priamo, il deputato Roberto Traversi e gli Ambasciatori Gaetano Cortese, Bruno Scapini e Renata Jannuzzi.

La determinazione di Gabriela Dancău: un modello per la diplomazia

La giuria ha premiato Gabriela Dancău per il suo lavoro volto a rafforzare i legami bilaterali attraverso un approccio pragmatico e una visione chiara. Con una profonda passione per la diplomazia culturale, che definisce una “finestra aperta verso la comprensione reciproca,” Dancău si è distinta per la capacità di comunicare in più lingue, tra cui francese, russo, spagnolo, italiano e inglese, rendendo il suo contributo unico e prezioso.

Marcelo Martín Giusto: empatia e strategia al servizio delle relazioni internazionali

L’Ambasciatore argentino Marcelo Martín Giusto è stato descritto come uno “statista acuto,” capace di ottenere risultati significativi in breve tempo. La giuria ha sottolineato il suo carattere empatico e il talento nel creare relazioni diplomatiche solide, trasformandolo in un punto di riferimento per la comunità internazionale.

Un tributo ai Consoli e alla memoria di Giovanni Jannuzzi

Tra i premi assegnati, sono stati riconosciuti i migliori Consoli Onorari in Italia:

Federico Di Salvo (Germania),

(Germania), Matteo Forconi (St. Kitts and Nevis),

(St. Kitts and Nevis), Domenico Naccari (Marocco).

In memoria di Giovanni Jannuzzi, figura storica della diplomazia italiana, sono stati assegnati premi a:

Pierluigi Puglia , portavoce del governo britannico in Italia,

, portavoce del governo britannico in Italia, Maby Palmisano , Presidente del Comites di Washington DC,

, Presidente del Comites di Washington DC, Emiliana Capurro, Presidente del Comites di Dublino.

Un parterre d’eccezione per un evento speciale

La cerimonia ha visto la partecipazione di alte cariche istituzionali e diplomatiche, tra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri Giorgio Sill, il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone, e i rappresentanti di nazioni come Regno Unito, Marocco, Armenia, Giappone (Santa Sede), SMOM e Moldova. Tra gli ospiti anche il Console Generale della Germania a Milano e gli Ambasciatori italiani Mario Boffo, Stefano Baldi e Giovanni Maria Jannuzzi.

Un riconoscimento che unisce arte e diplomazia

Il Premio Gazzetta Diplomatica, simbolo dell’eccellenza diplomatica, si distingue anche per la bellezza del riconoscimento: un bassorilievo in foglia oro realizzato dal Maestro Elvino Echeoni, donato ai vincitori come simbolo di professionalità e dedizione.

Una serata che celebra non solo i successi professionali, ma anche i valori umani e culturali che rendono la diplomazia un’arte di dialogo e connessione tra i popoli.