Protesta nella sanità del Fvg per disuguaglianze retributive

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Francesca Monti

Negli ultimi giorni, si è intensificata la protesta all’interno del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia a causa delle disparità retributive tra l’area giuliana e l’area isontina legate alla valutazione della “performance organizzativo-collettiva” relativa agli obiettivi raggiunti nel 2023 dalla Dirigenza medica della regione.

DISPARITÀ RETRIBUTIVE TRA LE AREE GIULIANA E ISONTINA

Le discrepanze salariali sono emerse chiaramente con l’attribuzione di retribuzioni nettamente differenti tra l’area giuliana, che include gli ospedali di Cattinara e Maggiore di Trieste, e l’area isontina, con Monfalcone e Gorizia. Mentre i sanitari dell’area giuliana si vedono assegnati tra i 700 e gli 800 euro lordi, i colleghi dell’area isontina ricevono una retribuzione fino a 7 volte superiore, superando i 5.000 euro lordi. Questa disparità ha scatenato malcontento tra i medici triestini, considerando l’impegno e la complessità del loro lavoro rispetto a quello svolto dai colleghi dell’area isontina.

RICHIESTE DEI MEDICI E NECESSITÀ DI INTERVENTO

La reazione dei medici non si è fatta attendere, esprimendo “estremo sconcerto e rammarico” di fronte a tale situazione e sottolineando l’urgenza di colmare e correggere definitivamente il divario retributivo esistente. È emerso il forte appello affinché venga risolta tale disparità di trattamento economico, specialmente considerando che le due aree fanno parte della stessa Azienda Sanitaria Universitaria. Inoltre, diventa evidente che gli “Ospedali di II livello di Cattinara e Maggiore, entrambi a Trieste capoluogo regionale, si occupano di urgenze, emergenze e casi clinici ad alta complessità e intensità, in linea con il ruolo di un centro Hub“.

MOBILITAZIONE E SOSTEGNO ALLA RICHIESTA DI PARITÀ RETRIBUTIVA

La mobilitazione ha visto oltre 280 dirigenti, tra cui diversi direttori di struttura complessa, uniti nella richiesta di chiarimenti e nell’impegno affinché venga risolta questa ingiustizia. La solidarietà tra i professionisti della sanità e la determinazione nel voler ottenere una parità retributiva rappresentano aspetti fondamentali in questo dibattito che coinvolge il settore medico della regione.

CONCLUSIONE

La situazione delle diseguaglianze retributive nel sistema sanitario del FVG mette in luce una problematica delicata che richiede un intervento tempestivo e risoluto da parte delle autorità competenti. Il sostegno della comunità medica unita nella richiesta di equità salariale sottolinea l’importanza di affrontare e risolvere queste criticità per garantire un ambiente lavorativo equo e motivante per tutti i professionisti della sanità della regione.