Rapina ai Fori Imperiali: minacciato con un coltello, un romano derubato della collanina d’oro

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Una notte di violenza ha scosso il Centro Storico di Roma, precisamente in via Alessandrima, dove un uomo di 48 anni è stato aggredito e derubato di una collanina d’oro. L’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono rapidamente intervenute per indagare sull’accaduto. La situazione ha evidenziato non solo la criminalità nel cuore della capitale, ma anche il potere di reazione delle autorità locali.

Il racconto della rapina

Modalità di aggressione

Nel cuore della notte, un uomo accompagnato da una donna ha avvicinato la vittima mentre passeggiava in una delle strade più emblematiche di Roma. Con modalità violente, il malvivente ha strappato la collanina d’oro dal collo del romano, minacciandolo con un coltello da cucina. La scena si è svolta in pochi attimi: il rapitore, per assicurarsi la fuga, ha avuto il supporto di un gruppo di altri complici, sopraggiunti per circondare la vittima e spingerla a terra. Questo comportamento ha reso l’aggressione ancora più intimidatoria, creando un clima di paura e insicurezza tra i passanti.

La rapina, avvenuta in un’area turistica frequentata anche di notte, ha colpito non solo la vittima ma anche i residenti e i turisti presenti che hanno assistito impietriti alla scena. Fortunatamente, le segnalazioni alla Polizia sono arrivate quasi immediatamente, permettendo così un intervento tempestivo.

L’intervento delle forze dell’ordine

I carabinieri del comando di Piazza Venezia sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente, pronti a raccogliere testimonianze e chiarire le dinamiche dell’aggressione. Le descrizioni fornite dalla vittima e dai testimoni hanno consentito agli agenti di cominciare le ricerche per rintracciare i responsabili. Purtroppo, a poca distanza dal luogo della rapina, gli agenti sono riusciti a fermare solo la donna, che pur non essendo stata coinvolta attivamente nel reato, ha opposto resistenza al controllo.

La ragazza fermata

Profilo della sospettata

La giovane fermata, risultata essere una minorenne italiana, ha cercato inizialmente di fornire false generalità agli agenti. Questo comportamento ha attirato ulteriormente l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato la minorenne in possesso di un bastone, all’estremità del quale era stata fissata una vite appuntita. Questo strumento, descritto come un attrezzo pericoloso e inusuale, ha sollevato ulteriori sospetti sulla sua effettiva partecipazione al gruppo.

Le conseguenze legali

La giovane è stata immediatamente accompagnata presso il centro di prima accoglienza Virginia Agnelli di Roma. Oltre alla custodia, è stata segnalata alla procura per i minorenni, dove le autorità procederanno con ulteriori indagini per accertare la sua eventuale responsabilità e il suo coinvolgimento in altri reati. La situazione ha messo in evidenza l’importanza di avere meccanismi legali adeguati per trattare casi di criminalità giovanile, sottolineando la necessità di un approccio mirato per affrontare la crescente violenza nelle strade della capitale.

L’episodio ha amplificato il dibattito sulla sicurezza urbana a Roma, dove le autorità sono chiamate a intensificare le misure per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti nei luoghi più sensibili della città.