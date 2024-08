Rapina all’ATM a Ostia: 36enne cileno arrestato dopo essere stato inseguito dalla vittima

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un episodio allarmante si è verificato nel pomeriggio di ieri a Ostia, dove una rapina è avvenuta all’interno di un ufficio postale. Un giovane stava effettuando un prelievo di 400 euro quando, improvvisamente, è stato avvicinato da un aggressore armato di un oggetto acuminato. La sequenza di eventi ha portato all’arresto del sospetto, un cittadino cileno, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Il fatto: la rapina avvenuta a Ostia

Modalità dell’aggressione

Nel cuore del pomeriggio, intorno alle 16:30, un giovane si era recato all’ufficio postale di piazzale della Posta per prelevare contante. Dopo aver ottenuto la somma di 400 euro dallo sportello ATM, è stato colto di sorpresa da un uomo che lo ha affiancato da dietro. L’aggressore ha puntato un oggetto acuminato al fianco della vittima, intimandogli di consegnare il denaro appena prelevato. Con una minaccia così ben chiarita, la vittima si è vista costretta a cedere la somma di denaro, facilitando così la fuga del malvivente che si è dileguato immediatamente.

L’inseguimento e l’allerta ai carabinieri

Tuttavia, la vittima non ha perso tempo e ha iniziato a inseguire il ladro, determinato a non lasciare correre l’accaduto. Durante la corsa, il giovane ha avvistato una pattuglia dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Ostia. Approfittando della presenza dei militari, ha segnalato la situazione di emergenza affinché potessero intervenire nel minor tempo possibile. L’azione coordinata e veloce dei Carabinieri si è rivelata fondamentale, consentendo di bloccare il fuggitivo poco dopo.

L’arresto del ladro: identificazione e accuse

Le conseguenze legali per il sospettato

Il rapinatore, un uomo di 36 anni di origine cilena, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Una volta fermato, il personale dell’Arma ha recuperato la somma di denaro rubata, che è stata restituita al malcapitato. L’identità del ladro è stata immediatamente accertata e l’uomo è stato portato in caserma per le procedure del caso.

L’evoluzione del processo

Successivamente all’arresto, il magistrato ha convalidato l’operazione tenuta dai Carabinieri e ha imposto al sospetto l’obbligo di presentarsi in caserma in attesa dell’inizio del processo. Il 36enne è attualmente accusato di rapina, un reato che prevede pene severe in caso di condanna. L’episodio è stato riportato nei registri dell’operato delle forze dell’ordine, evidenziando l’impegno nel contrastare la criminalità nella zona.

La rapidità dell’intervento poliziesco ha messo in evidenza l’efficacia del lavoro svolto dalle forze dell’ordine e il valore della collaborazione tra cittadini e istituzioni. Eventi come questi generano preoccupazione nella comunità, ma dimostrano anche l’importanza della prontezza e della vigilanza nel mantenere la sicurezza pubblica.