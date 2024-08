Residenti di via Muzio Scevola protestano contro blackout di 10 ore: polizia e Areti in azione

Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2024 by Redazione

La situazione di emergenza elettrica a Roma ha portato i residenti di via Muzio Scevola a mobilitarsi, stanchi dei ripetuti blackout che li affliggono da giorni. La manifestazione ha colpito l’attenzione delle autorità, portando a un intervento della polizia e dei tecnici di Areti per affrontare i disagi duraturi. In questo articolo, si esplorerà la cronaca di questi eventi e le esperienze dei cittadini colpiti.

Blackout a Via Muzio Scevola

Negli ultimi giorni, i residenti di via Muzio Scevola si sono ritrovati a dover affrontare blackout prolungati, che hanno raggiunto punte di 10 ore senza corrente elettrica. La situazione è diventata insostenibile, tanto da spingere i cittadini a contattare il numero unico per le emergenze domenica 4 agosto. Gli agenti del commissariato di San Giovanni sono intervenuti sul posto, dove hanno trovato circa 30 persone in stato di agitazione. Durante l’incontro, gli agenti hanno cercato di calmare gli animi e hanno contattato i tecnici di Areti.

Le problematiche elettriche hanno avuto conseguenze significative sulla vita quotidiana degli abitanti. Molti hanno dovuto affrontare situazioni di emergenza, come quella di un residente che ha avuto bisogno dell’ascensore per aiutare la moglie, invalida al 100%. Nonostante l’arrivo di un nuovo generatore tra venerdì e sabato, i blackout continuano a verificarsi, lasciando i residenti frustrati e disperati. B.D., un altro residente, ha condiviso i suoi sforzi nel documentare le ripetute interruzioni di corrente, evidenziando l’impatto negativo sulla vita quotidiana e il benessere della comunità.

L’incidenza dei blackout a Prati Fiscali

I disservizi elettrici non si limitano a via Muzio Scevola, ma interessano anche il quartiere di Prati Fiscali. Diverse segnalazioni di blackout hanno raggiunto la redazione, da parte di residenti come Laura, che ha sottolineato un’interruzione della corrente elettrica che ha durato sei ore. Tre settimane prima, un disagio simile si era manifestato con un blackout di 9 ore. Al centro del problema ci sono le cabine elettriche che sembrano andare in crisi sotto carichi di potenza eccessivi, in particolare quando apparecchi come frigoriferi e condizionatori vengono accesi simultaneamente.

Cinzia, una residente della stessa zona, ha evidenziato l’inefficienza nel servizio della compagnia elettrica, lamentando che la maggior parte delle segnalazioni fatte dai condomini è stata ignorata o gestita in modo poco professionale. Questi continui disservizi, uniti ai costi sempre più elevati delle bollette, alimentano la frustrazione dei cittadini, che si trovano costretti a gettare alimenti deperibili dal congelatore e a fare i conti con le difficoltà legate all’assenza di corrente elettrica, in particolare per le persone anziane e malate.

L’intervento di Areti e le prospettive future

Areti ha risposto prontamente alle segnalazioni, intervenendo in entrambe le aree in crisi. Riguardo i blackout a via Muzio Scevola, la compagnia ha comunicato di aver installato un secondo generatore il 3 agosto, per migliorare l’approvvigionamento elettrico nella provincia. Tuttavia, uno dei generatori ha subito un surriscaldamento e ha smesso di funzionare, creando ulteriori disagi. Una squadra è stata inviata per ripristinare il servizio e sono previsti nuovi lavori per risolvere definitivamente il problema.

Invece, nel quartiere di Prati Fiscali, Areti ha raccontato di un guasto a una cabina secondaria che è stato riparato nel pomeriggio del giorno stesso. La società ha dichiarato di essere attivamente impegnata nella risoluzione dei disservizi, ma i cittadini si chiedono se tali interventi saranno sufficienti a evitare future problematiche e a ripristinare un servizio elettrico affidabile e continuativo. Le comunicazioni e i successivi riscontri da parte di Areti saranno determinanti per rassicurare i residenti e mitigare l’attuale clima di preoccupazione.