Revocato il sequestro probatorio della nave Mykonos Magic: nuovi sviluppi sul caso G7 a Brindisi

La vicenda che ha coinvolto la nave Mykonos Magic, destinata ad accogliere oltre duemila agenti e ufficiali durante il G7 in Puglia, ha recentemente subito un’importante svolta. Dopo che il sequestro probatorio della nave era stato disposto il 12 giugno scorso per presunte criticità igienico-sanitarie e carenze alloggiative, la Procura di Brindisi ha deciso di revocarlo. Questa decisione arriva in seguito all’istanza presentata dai legali della società, gli avvocati Massimo Manfreda e Nicola Ridolfi, consentendo così alla nave di lasciare il porto di Brindisi.

Le motivazioni dietro il sequestro

La decisione iniziale di sequestrare la nave Mykonos Magic, proprio alla vigilia del summit del G7, è stata il risultato delle segnalazioni riguardanti presunte criticità igienico-sanitarie e gravi carenze alloggiative. Queste denunce hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e il comfort degli oltre duemila agenti e ufficiali che avrebbero dovuto essere ospitati a bordo durante l’evento.

La rivendicazione della società

Dopo il sequestro probatorio, la società proprietaria della nave non ha tardato a reagire. Gli avvocati Massimo Manfreda e Nicola Ridolfi hanno presentato un’istanza alla Procura di Brindisi, cercando di dimostrare la regolarità delle condizioni a bordo della Mykonos Magic. Grazie alla loro azione legale, è stata possibile la revoca del sequestro e il conseguente permesso di partire per la nave.

Nuovi scenari per il G7

Con la revoca del sequestro probatorio, si aprono nuove prospettive per lo svolgimento del G7 in Puglia. La nave Mykonos Magic potrà finalmente proseguire il suo viaggio senza ulteriori ostacoli giuridici, consentendo una gestione più agevole dell’ospitalità per gli agenti e ufficiali previsti durante il summit.

La decisione della Procura di Brindisi di revocare il sequestro probatorio della nave Mykonos Magic rappresenta un importante sviluppo in una vicenda che ha tenuto banco nei giorni precedenti al G7 in Puglia. Grazie all’intervento legale dei rappresentanti della società, si è potuto fare chiarezza sulle presunte criticità segnalate, permettendo alla nave di riprendere il suo viaggio. Resta da vedere ora come questa decisione influirà sulle dinamiche e sull’organizzazione del summit stesso.

