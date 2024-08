Riaperta la tangenziale di Roma: lavori completati in anticipo, il sindaco Gualtieri esprime soddisfazione

Ultimo aggiornamento il 29 Agosto 2024 by Redazione

Un’annuncio significativo per la viabilità della capitale: la tangenziale di Roma è di nuovo aperta al traffico dopo un’importante opera di riqualificazione. I lavori, nonostante le preoccupazioni iniziali, sono stati portati a termine con anticipo e senza compromettere l’efficienza del traffico cittadino. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto condividere l’importanza di questo intervento durante un sopralluogo sul cantiere della circonvallazione Tiburtina.

I lavori di riqualificazione della tangenziale

Un lavoro che richiedeva attenzione

I lavori di riqualificazione della tangenziale sopraelevata romana hanno richiesto un impegno considerevole, sia da parte delle autorità che degli appaltatori. Questo intervento non si limitava a semplici riparazioni, ma prevedeva un rifacimento profondo e totale della struttura. Il sindaco Gualtieri ha sottolineato che il progetto, che ha comportato la riqualificazione di oltre tre chilometri di strada, è stato essenziale per ripristinare la sicurezza e l’efficienza di un’arteria fondamentale per il traffico romano.

Contrariamente ai timori iniziali di chiusure prolungate, i lavori sono stati portati a termine prima delle previsioni. La riapertura al traffico è avvenuta infatti tre giorni in anticipo, un risultato che il sindaco ha definito “tempi da record”. Durante il mese di agosto, periodo solitamente affrontato con minori flussi di traffico, gli operatori hanno lavorato senza sosta, giorno e notte, dimostrando una grande dedizione.

Interventi sostanziali e strategici

L’intervento ha riguardato non solo l’asfaltatura ma anche la revisione delle caditoie, che erano state ostruite e sacrificate a lavori di manutenzione superficiale nel corso degli anni. Gualtieri ha evidenziato che, per migliorare le condizioni della tangenziale, sono stati rimossi vari strati di materiale e la struttura è stata rifatta a fondo, fino a oltre 20 cm di profondità. Questi lavori, oltre a garantire una viabilità migliore, servono a prevenire peggioramenti futuri e a garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

L’afflusso di traffico nella zona e le sue modalità di gestione sono stati gestiti in modo oculato; nonostante l’impatto inizialmente previsto, i lavori non hanno portato alle difficoltà temute. I cittadini e i pendolari hanno potuto beneficiare di una riapertura anticipata, evitando il congestionamento che si sarebbe potuto verificare senza l’intervento.

Proseguono i lavori: un progetto a lungo termine

Le fasi successive del progetto

Il progetto di riqualificazione della tangenziale di Roma non si conclude con la riapertura. Il sindaco Gualtieri ha specificato che i lavori continueranno, ma saranno condotti in modo da ridurre al minimo l’impatto sul traffico. La parte superiore dell’infrastruttura, che comprende i guardrail e i pannelli fonoassorbenti, sarà completata durante la notte, quando la tangenziale rimarrà chiusa, permettendo così di mantenere la fluidità della circolazione durante il giorno.

La sua realizzazione prevede un investimento complessivo di 14 milioni di euro, una cifra considerevole ma necessaria per un intervento di questa portata. Inoltre, il sindaco ha annunciato l’introduzione di un sistema di ponteggio all’avanguardia, il “fly-deck”, che verrà utilizzato per la manutenzione della parte esterna senza generare disagi per gli automobilisti sottostanti. Questo approccio innovativo segna una nuova era nella gestione delle infrastrutture di Roma, rendendo le operazioni di manutenzione più efficaci e meno invasive.

L’importanza della collaborazione

Per eseguire questi interventi complessi, una sinergia positiva tra l’amministrazione, Anas e le imprese coinvolte è stata fondamentale. Il sindaco ha espresso gratitudine per il lavoro di squadra che ha permesso di superare le difficoltà e raggiungere gli obiettivi prefissati. Nonostante lo scetticismo iniziale che circondava i lavori, il risultato finale ha dimostrato che l’impegno e la pianificazione attenta possono portare a una riqualificazione efficace.

La riapertura della tangenziale, dunque, rappresenta non solo un motivo di soddisfazione per l’amministrazione comunale, ma anche un segnale positivo per i cittadini romani, che ora possono viaggiare con maggiore sicurezza e comodità lungo questa importante arteria del traffico cittadino.