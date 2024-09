Riapertura della stazione Ottaviano della metro A: lavori di restyling e innovazioni fino a novembre

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La stazione Ottaviano della metro A di Roma riaprirà domani, martedì 10 settembre, dopo un periodo di chiusura di 50 giorni che ha permesso di effettuare lavori di ristrutturazione sull’infrastruttura. Questo intervento, reso necessario durante il periodo estivo per garantire la sicurezza, è parte di un progetto di restyling che coinvolge anche le stazioni Spagna e Cipro. L’azienda Atac ha comunicato che, nonostante la riapertura, i lavori continueranno fino a novembre. La notizia segna un passo importante verso il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico nella capitale.

I dettagli dei lavori di restyling

Interventi strutturali e rinnovamenti

Durante la chiusura, sono stati intrapresi lavori significativi all’interno della stazione Ottaviano, a partire dalla rimozione della vecchia pavimentazione in gomma. Questo passaggio ha comportato la sostituzione di un totale di 2.400 metri quadri di pavimenti con un nuovo rivestimento in resina, scelto per le sue caratteristiche innovative rispetto alle tradizionali soluzioni di pavimentazione. Questo materiale non solo garantisce maggiore durata, ma aumenta anche il comfort dei passeggeri.

Oltre agli interventi sulla pavimentazione, sono stati realizzati anche lavori di pulizia e restauro conservativo. Tra le aree soggette a restauro, i rivestimenti in travertino, per un totale di circa 1.400 metri quadrati, hanno ricevuto particolare attenzione. Anche soffitti e pareti sono stati oggetto di interventi di ripristino, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare l’estetica della stazione. I mosaici artistici, simbolo della cultura locale, sono stati restaurati, riportando alla luce opere d’arte che arricchiscono il patrimonio della metro di Roma.

Impatti sulla fruizione degli spazi

Atac ha invitato i viaggiatori a mostrarsi pazienti durante la fase di completamento dei lavori. Nonostante la stazione sarà operativa, alcune aree potrebbero rimanere non agibili e alcune parti dell’arredo saranno temporaneamente mascherate dalle protezioni di cantiere. Questo è indicato come un sacrificio necessario per garantire la qualità e la sicurezza delle nuove installazioni.

Innovazioni per l’accessibilità

Nuova biglietteria e miglioramenti nei servizi

Con la conclusione della prima fase del cantiere, si procederà nei prossimi giorni al completamento della nuova biglietteria, che riaprirà al pubblico il 23 settembre. Questo nuovo sportello rappresenta un miglioramento significante nell’esperienza del viaggiatore, fornendo accesso facilitato e maggiore funzionalità rispetto al precedente. Saranno inoltre effettuati interventi al box di stazione e su altri elementi strutturali, compresi luci e controsoffitti.

Uno degli aspetti salienti del restyling è l’attenzione all’accessibilità. Saranno implementate nuove soluzioni di segnaletica, incluso il sistema Loges, che aiuterà le persone con disabilità visiva a orientarsi in maniera agile e sicura all’interno della stazione. Questo progetto mira non solo a rendere la stazione più bella, ma anche ad assicurare che sia fruibile per tutti.

Servoscala di nuova generazione

Particolare menzione meritano i tre nuovi servoscala che andranno a sostituire quelli obsoleti. Questi nuovi dispositivi, installati grazie a fondi giubilari, hanno mostrato notevoli miglioramenti nelle performance. La capacità di carico è quasi raddoppiata rispetto ai modelli precedenti e, per garantire un’ulteriore comodità, è stato integrato un seggiolino per passeggeri con mobilità ridotta che non utilizzano carrozzine.

I lavori di ultimazione dei servoscala sono in fase conclusiva, e si stanno eseguendo le prove finali per garantire che tutto sia conforme agli standard di sicurezza. Queste innovazioni rappresentano un passo avanti significativo verso una maggiore efficienza nel trasporto pubblico e un miglioramento dell’esperienza dei viaggiatori.

Con la riapertura di Ottaviano, i cittadini possono aspettarsi un trasporto pubblico più efficiente e accessibile, a vantaggio dell’intera comunità e del sistema di mobilità urbana della capitale.