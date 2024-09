Riconoscimento per la campagna contro il cyberbullismo: un’importante iniziativa di ACLI e DDB Group

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Un’importante campagna contro il cyberbullismo, promossa dalle ACLI di Roma in collaborazione con DDB Group Italy e Roma Capitale, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento agli Effie Awards Italy 2024. Questo premio è uno dei più influenti nel settore della comunicazione pubblicitaria e celebra le iniziative che hanno un impatto significativo. Il messaggio primario della campagna è di invitare i giovani a segnalare episodi di bullismo, garantendo loro supporto psicologico e legale gratuito.

La campagna “The Ai.D” e il suo impatto

Un’iniziativa innovativa

La campagna contro il cyberbullismo, intitolata “The Ai.D, il cyberbullismo oltre le parole”, ha conquistato il premio nella categoria Positive Change per il suo forte impatto sociale e innovativo. L’elemento distintivo di questa campagna è una mostra di arte digitale realizzata tramite un software di intelligenza artificiale. Questa esposizione, ospitata presso “La Vaccheria” e resa possibile grazie alla collaborazione con il municipio Roma IX, prende vita da oltre 300 storie di violenza raccolte dalle ACLI. L’intelligenza artificiale ha avuto il compito di trasformare queste testimonianze in immagini evocative, rendendo visibile una realtà spesso invisibile e stigmatizzata.

Collaborazione tra istituzioni

Il progetto è emblematico dell’importanza dell’alleanza tra enti no profit, come le ACLI di Roma, e aziende profit, come DDB Group, con il supporto delle istituzioni pubbliche. Questa sinergia è alla base di iniziative che mirano a costruire un vero e proprio sistema di protezione per i giovani, spesso vulnerabili agli effetti devastanti del cyberbullismo. La campagna rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro questo fenomeno, utilizzando la tecnologia e l’arte come strumenti di sensibilizzazione e prevenzione.

L’impatto delle parole del Sindaco Roberto Gualtieri

La necessità di una cultura di rispetto

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha partecipato a questo progetto evidenziando la necessità di promuovere una cultura di rispetto, aiuto reciproco e solidarietà tra le nuove generazioni. Le sue parole sottolineano come il contrasto al cyberbullismo rappresenti una priorità per l’amministrazione comunale. Gualtieri ha affermato che è essenziale innescare una serie di iniziative volte a combattere, segnalare e prevenire tutte le forme di bullismo online.

Un impegno costante

L’impegno di Roma Capitale è chiaro: sostenere e promuovere campagne e progetti di sensibilizzazione per affrontare uno dei fenomeni più preoccupanti della società contemporanea. Secondo Gualtieri, ogni strumento a disposizione dell’amministrazione deve essere impiegato per far fronte a questa emergenza sociale. La campagna, già premiata, rappresenta dunque un importante esempio di come la collaborazione tra diversi attori sociali possa portare a risultati tangibili.

Riconoscimenti e obiettivi futuri

La voce delle Acli

Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e Provincia, ha ritirato il premio insieme a Gabriele Caeti, Executive Creative Director di DDB Group Italia. La Borzì ha sottolineato l’importanza del riconoscimento, che si aggiunge ad altri premi ricevuti, come quello di “Italia che comunica” nella categoria “no profit.” Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore stimolo a continuare l’impegno nella lotta contro il cyberbullismo.

Sostenere i giovani

La presidentessa ha rimarcato come l’alleanza tra il settore profit, no profit e le istituzioni possa attivare una rete di protezione reale per i giovani. La volontà delle ACLI è di intercettare sempre più giovani, utilizzando l’innovazione tecnologica per affrontare una vera e propria emergenza sociale. Attraverso iniziative simili, il focus rimane sulla necessità di fornire supporto concreto a chi si trova a fronteggiare le difficoltà legate ai fenomeni di cyberbullismo.