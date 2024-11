Riscaldamenti a Roma: Regole, orari e novità per l’inverno 2024-2025

Ultimo aggiornamento il 15 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Da oggi, venerdì 15 novembre 2024, i riscaldamenti a Roma si accendono ufficialmente, inaugurando la stagione invernale che durerà fino al 7 aprile 2025. Questa decisione segue l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, che ha posticipato di due settimane l’accensione inizialmente prevista per il 1° novembre, nel rispetto delle indicazioni della Zona Climatica D. Scopriamo insieme tutte le regole e limitazioni legate all’uso dei termosifoni nella Capitale.

Quando si accendono i riscaldamenti a Roma?

I riscaldamenti a Roma saranno attivi dal 15 novembre 2024 al 7 aprile 2025, per una durata complessiva di quattro mesi e venti giorni. La decisione si inserisce nel quadro normativo delle zone climatiche italiane, che regolano le tempistiche e le modalità di utilizzo degli impianti di riscaldamento per ridurre gli sprechi e contenere i consumi energetici.

Quante ore al giorno si possono accendere i termosifoni?

Secondo l’ordinanza, i termosifoni possono rimanere accesi fino a 11 ore giornaliere, con una fascia oraria compresa tra le 5 del mattino e le 23 di sera. La gestione degli orari è solitamente decisa dai condomini. Due tra le soluzioni più comuni sono:

Orario continuato: dalle 10 alle 20 .

dalle . Orario spezzato: dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 21.

Questa flessibilità permette di bilanciare il comfort termico con la riduzione dei consumi.

Qual è la temperatura massima consentita?

La normativa prevede che la temperatura massima all’interno degli edifici sia fissata a 19 gradi, con una tolleranza di 2 gradi in più. Per alcune categorie specifiche, come edifici industriali e artigianali, la temperatura consentita scende a 17 gradi.

Deroghe previste per alcune strutture

Alcuni edifici possono beneficiare di deroghe che consentono temperature superiori. Tra questi:

Strutture sanitarie e case di riposo.

e case di riposo. Scuole materne e asili nido.

e asili nido. Piscine e saune.

Sedi diplomatiche non inserite in edifici condominiali.

Sanzioni per chi non rispetta le regole sui riscaldamenti

Il mancato rispetto delle norme può comportare multe da 500 a 3.000 euro, come previsto dall’articolo 15, comma 5, del Decreto Legislativo 192/2005. Le sanzioni si applicano al:

Proprietario o conduttore dell’immobile.

o conduttore dell’immobile. Amministratore di condominio.

Terzo responsabile designato per la gestione degli impianti.

Quando accendono i riscaldamenti le altre province del Lazio?

Nel Lazio, le tempistiche di accensione dei riscaldamenti variano in base alla zona climatica di appartenenza:

Zona climatica C (es. coste di Latina e parte del litorale romano): riscaldamenti accesi dal 15 novembre al 31 marzo , fino a 10 ore al giorno .

(es. coste di Latina e parte del litorale romano): riscaldamenti accesi dal , fino a . Zona climatica D (es. Roma e provincia, Viterbo e Frosinone): accensione dal 15 novembre al 7 aprile , per un massimo di 11 ore giornaliere .

(es. Roma e provincia, Viterbo e Frosinone): accensione dal , per un massimo di . Zona climatica E (es. aree montuose e Rieti): accensione dal 15 ottobre al 15 aprile, con una durata giornaliera massima di 14 ore.

Consigli per ottimizzare il riscaldamento

Per evitare sprechi e rispettare l’ambiente, ecco alcuni suggerimenti utili:

Isolare gli ambienti: assicurati che finestre e porte siano ben sigillate per evitare dispersioni di calore. Programmare gli orari: utilizza un timer per accendere i termosifoni solo quando necessario. Manutenzione regolare: effettua controlli periodici per garantire l’efficienza dell’impianto.

Con queste regole e accorgimenti, l’inverno romano sarà più caldo e sostenibile, senza rinunciare al comfort domestico.