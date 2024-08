Rischio privatizzazione per l’IRCCS Santa Lucia: le preoccupazioni della regione

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La situazione dell’IRCCS Santa Lucia sta sollevando una serie di preoccupazioni tra i rappresentanti istituzionali. La cessione della struttura a soggetti privati attraverso le procedure del Tribunale accende i riflettori su questioni fondamentali riguardanti il Servizio Sanitario Nazionale. Il consigliere Alessio D’Amato, membro di Azione, esprime forti dubbi sulla sostenibilità di questa decisione, che potrebbe compromettere i requisiti essenziali per il funzionamento dell’istituto.

La questione dell’accreditamento e del riconoscimento

Il ruolo cruciale dell’accreditamento

L’IRCCS Santa Lucia offre servizi cruciali per la salute pubblica in Italia, operando sotto l’egida del Servizio Sanitario Nazionale . Un aspetto chiave da considerare è l’accreditamento istituzionale, che è di competenza della Regione. Questo riconoscimento permette all’istituto di operare e ricevere finanziamenti pubblici, elementi essenziali per il suo funzionamento.

Il consigliere D’Amato sottolinea come senza questo accreditamento, il valore del Santa Lucia rimarrebbe nullo. La questione si complica ulteriormente dalla recente mancanza di contratti sottoscritti e dalla situazione dei bilanci, non in equilibrio economico-finanziario. La giunta regionale ha il dovere di monitorare queste dinamiche e di richiedere chiarezza alla proprietà.

La perdita del riconoscimento come IRCCS

Parallelamente, il riconoscimento come Istituto di Ricerca e Cura a carattere Scientifico è un altro elemento che contribuisce alla reputazione e al finanziamento dell’ente. Questo riconoscimento è di competenza del Ministero della Salute e, senza di esso, il Santa Lucia rischierebbe di non poter garantire gli attuali standard qualitativi.

L’incertezza riguardo a questi due aspetti mette in discussione non solo la sostenibilità economica della struttura, ma anche la qualità dei servizi offerti ai pazienti. D’Amato osserva che le decisioni unilaterali della proprietà potrebbero compromettere significativamente le opportunità di crescita e sviluppo necessarie per il potenziamento dell’Istituto.

Le responsabilità della proprietà e il futuro dell’istituto

Interrogativi sulla gestione finanziaria

Le affermazioni di D’Amato pongono una serie di interrogativi sulle scelte gestionali della proprietà del Santa Lucia. Negli ultimi venti anni, sono stati effettuati vari investimenti e ricevuti ingenti finanziamenti, ma la situazione attuale sembra precipitata improvvisamente. Con oltre 11 milioni di euro stanziati nell’ultima finanziaria regionale e altre risorse dal governo nazionale, restano dubbie le motivazioni addotte dalla dirigenza per giustificare questa direzione.

In particolare, D’Amato si interroga se il vantaggio economico possa derivare da operazioni immobiliari, piuttosto che dalla salute pubblica. La cessione dei crediti, effettuata senza le necessarie autorizzazioni, solleva ulteriori dubbi sulla legittimità delle operazioni condotte fino a oggi.

Necessità di trasparenza e controllo pubblico

Un tema centrale emerge chiaramente: la richiesta di maggiore trasparenza nella gestione delle operazioni del Santa Lucia. D’Amato invita la giunta di Rocca a prendere una posizione attiva, piuttosto che limitarsi a osservare. L’assenza di chiarezza rischia di far deragliare l’intero sistema, a discapito dei pazienti e del personale medico.

Riguardo alla possibile privatizzazione, la proposta avanzata da D’Amato consiste nell’avviare una sperimentazione gestionale che preveda un controllo pubblico. Tale approccio, accompagnato da rigorosi standard qualitativi, rappresenterebbe una via alternativa per garantire i servizi di assistenza, assicurando al contempo la sostenibilità economica dell’IRCCS Santa Lucia.

La situazione è in continua evoluzione e i prossimi sviluppi saranno decisivi per il futuro della struttura e dei servizi che essa offre.