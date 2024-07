Ritardi e incertezze: Cogne lotta per tornare alla normalità

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Situazione attuale a Cogne dopo l’alluvione

Dopo l’alluvione che ha colpito Cogne e causato danni alle infrastrutture, il sindaco Franco Allera si è espresso sulla situazione attuale del turismo nella località montana. Sono in corso operazioni di evacuazione dei turisti tramite elicottero e si sta lavorando per ripristinare la viabilità e sistemare l’acquedotto per permettere il ritorno dei villeggianti affezionati.

Incognita tempi di ripristino della viabilità

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio, ha dichiarato che è ancora presto per stimare quanto ci vorrà per ristabilire il collegamento stradale tra Cogne e il fondo valle. La situazione dei corsi d’acqua rimane critica e sono necessarie analisi dettagliate per pianificare gli interventi tecnici. Le priorità attuali sono il soccorso delle persone, il ripristino della viabilità e dei servizi essenziali per far fronte all’emergenza. Il protrarsi dell’isolamento di Cogne rappresenterebbe un grave impatto sull’economia turistica della zona, che necessita di una pronta ripresa per accogliere i turisti e permettere agli operatori di lavorare.

Approfondimenti