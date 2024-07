Ritorno e sorpresa nel Canyon di Cuma: il capodoglio Salvatore e i nuovi compagni

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nel cuore dell’area marina protetta tra Ischia e Ventotene, un gradito ritorno e una sorpresa hanno scosso il Canyon di Cuma. Salvatore, il celebre capodoglio che da anni popola queste acque, è riapparso insieme a tre giovani esemplari maschi, creando un’emozionante avvistamento nella zona già conosciuta come rifugio per i mammiferi marini a rischio di estinzione.

La presenza dei capodogli nel Canyon di Cuma conferma la ricchezza della vita sociale di questi magnifici cetacei, una caratteristica che ha attirato l’attenzione dell’associazione Oceanomare Delphis. Grazie ai dati raccolti negli anni, è emerso che l’area è frequentata da capodogli di diverse età e sessi, che si riuniscono in gruppi misti, evidenziando una struttura sociale complessa e affascinante.

L’osservazione più stupefacente è stata la presenza di un’associazione stabile tra i giovani maschi, un fenomeno mai documentato in passato. Questo legame duraturo suggerisce che la struttura sociale dei gruppi di maschi non riproduttivi potrebbe assomigliare a quella delle femmine, con relazioni a lungo termine che favoriscono la coesione e lo sviluppo delle abilità sociali.

Durante l’avvistamento, gli esperti hanno potuto osservare da vicino i comportamenti tipici di socializzazione tra i giovani capodogli, come le immersioni sincronizzate che rafforzano il legame tra gli individui e contribuiscono allo sviluppo delle capacità di caccia del gruppo. L’interazione costante con gli adulti permette ai giovani di apprendere le complesse tecniche di comunicazione e navigazione basate sugli ultrasuoni, dimostrando quanto sia importante per loro mantenere un contatto costante con gli esemplari più esperti.

Ventotene:

Ventotene è un’isola nel Mar Tirreno, al largo della costa del Lazio. L’isola è celebre per la sua bellezza naturale e per la sua importanza storica. In passato, è stata utilizzata come luogo di esilio per personaggi famosi, tra cui l’imperatore Augusto. Ventotene è anche nota per ospitare una delle prigioni più famose d’Italia, dove furono detenuti antifascisti durante il regime di Mussolini.

Canyon di Cuma:

Il Canyon di Cuma è una zona marina protetta situata tra Ischia e Ventotene. Questa area è caratterizzata da acque cristalline e ricche di vita marina, tra cui i capodogli. È conosciuta per essere un importante rifugio per i mammiferi marini, in particolare i capodogli, che popolano le acque circostanti.

Salvatore:

Salvatore è un capodoglio celebre per la sua presenza nel Canyon di Cuma. È un esemplare adulto che è stato avvistato ripetutamente in queste acque nel corso degli anni. La sua presenza costante ha suscitato l’interesse degli studiosi e degli esperti di cetacei per comprendere meglio i comportamenti e la vita sociale di questi magnifici animali.

Oceanomare Delphis:

Oceanomare Delphis è un’associazione o un’organizzazione dedicata alla ricerca e alla protezione della vita marina, in particolare dei cetacei come i capodogli. Si occupa di studi sul campo, conservazione ambientale e sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo alla salvaguardia degli ecosistemi marini.

Il legame tra giovani maschi:

La scoperta dell’associazione stabile tra i giovani maschi di capodoglio nel Canyon di Cuma è stata un evento sorprendente e mai documentato in passato. Questo fenomeno ha evidenziato la complessità della struttura sociale di questi animali e ha aperto nuove prospettive sulla vita e le relazioni all’interno dei gruppi di capodogli.

La socializzazione e l’apprendimento tra i giovani capodogli:

L’osservazione dei comportamenti di socializzazione e di apprendimento tra i giovani capodogli nel Canyon di Cuma ha permesso agli esperti di apprezzare la complessità delle interazioni all’interno di questi gruppi. Gli esemplari più giovani imparano dalle interazioni con gli adulti, acquisendo competenze cruciali per la loro sopravvivenza e per il successo del gruppo.