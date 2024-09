Roma affronta il Venezia all’Olimpico: formazioni aggiornate e dove vedere il match

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Il match tra la Roma e il Venezia, in programma per domenica 29 settembre alle ore 15:00, rappresenta un momento cruciale nella sesta giornata di Serie A. I giallorossi, freschi da un pareggio con l’Atletico Bilbao nella prima partita di Europa League, si preparano ad affrontare una squadra lagunare che, dopo la vittoria contro il Genoa, vuole consolidare la propria striscia positiva. Questo incontro si preannuncia ricco di emozioni e spunti di riflessione per i tifosi di entrambe le formazioni.

Roma-Venezia: analisi delle scelte di formazione

Assenze e ritorni significativi

Il tecnico della Roma, Ivan Juric, si accinge a schierare i suoi migliori uomini, nonostante le assenze rilevanti di Celik e Dybala. Entrambi i calciatori hanno riscontrato alcuni problemi muscolari, sebbene non gravi, e saranno quindi risparmiati per la partita. La loro assenza, tuttavia, offre un’opportunità ai giovani calciatori: Soulè è pronto a occupare un posto in attacco, sostenendo Dovbyk come punta centrale, mentre El Shaarawy sarà posizionato sulle fasce.

Un altro importante ritorno per la Roma è quello di capitan Pellegrini, che ha recuperato dal suo infortunio al ginocchio. La sua presenza sarà fondamentale nel regolare il gioco a centrocampo, dove sarà affiancato da Cristante e dall’emergente Pisilli, con quest’ultimo favorito su Kone. Sui lati, Angelino giocherà sulla fascia sinistra, mentre il pacchetto difensivo rimarrà solidamente composto da Mancini, N’Dicka e Hermoso, tutti schierati davanti al portiere Svilar. Al momento, Zalewski è vicino a essere convocato, offrendo ulteriori opzioni a Juric.

L’approccio del Venezia

Dall’altra parte, l’ex allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, porta il suo Venezia alla sfida contro i giallorossi dopo aver ottenuto successi importanti. La squadra lagunare schiererà un attacco guidato da Pohjanpalo, affiancato da Oristanio, creando una coppia offensiva in grado di mettere in difficoltà anche le difese più solide. Le fasce saranno presidiate da Zampano e Candela, che contribuiranno sia in fase difensiva che in fase di attacco.

Probabili formazioni in campo

Roma

La probabile formazione della Roma per l’incontro con il Venezia sarà in un 3-4-2-1, con un assetto tattico ben definito che mira a sfruttare la creatività a centrocampo e la velocità sulle fasce. La formazione prevista è:

Portiere : Svilar

: Difensori : Mancini , N’Dicka , Hermoso

: , , Centrocampisti : El Shaarawy , Cristante , Pisilli , Angelino

: , , , Trequartisti : Soulè , Pellegrini

: , Attaccante : Dovbyk

: Allenatore: Juric

Venezia

Il Venezia risponde con un 3-5-2, puntando a una solida difesa e a un centrocampo dinamico. La formazione prevista comprende:

Portiere : Joronen

: Difensori : Idzes , Svoboda , Sverko

: , , Centrocampisti : Candela , Nicolussi Caviglia , Duncan , Busio , Zampano

: , , , , Attaccanti : Oristanio , Pohjanpalo

: , Allenatore: Di Francesco

Dove seguire Roma-Venezia in diretta

Il match tra Roma e Venezia sarà visibile in esclusiva su Dazn. Gli abbonati al servizio potranno seguire l’incontro attraverso l’app disponibile su smart TV oppure utilizzare console come PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX, dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per chi desidera guardare il match su computer, tablet o smartphone, sarà sufficiente accedere al sito ufficiale di Dazn, garantendo così un’ampia gamma di opzioni per non perdere nemmeno un minuto della partita.

L’attesa per questo scontro all’Olimpico è palpabile, con entrambe le squadre pronte a dimostrare il proprio valore in un campionato sempre più competitivo.