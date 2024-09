Roma: approvato il calendario di blocco della circolazione nelle domeniche invernali 2024-2025

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Redazione

L’Amministrazione comunale di Roma ha messo a punto un piano per la riduzione del traffico e dell’inquinamento atmosferico, approvando ufficialmente il calendario delle domeniche di blocco totale della circolazione per i veicoli a motore endotermico. Questo provvedimento, parte di una strategia più ampia per incentivare la mobilità sostenibile, avrà luogo nella zona ZTL faccia verde durante la stagione invernale 2024-2025. Con l’implementazione di eventi dedicati all’informazione e sensibilizzazione sui temi ecologici, la giunta punta a coinvolgere attivamente i cittadini e a promuovere comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.

Il calendario delle domeniche di blocco del traffico

Date e orari della limitazione

Il provvedimento ha previsto cinque giornate specifiche per il blocco della circolazione dei veicoli con motore a combustione interna. Le domeniche saranno le seguenti: 10 novembre 2024, 1 dicembre 2024, 26 gennaio 2025, 16 febbraio 2025 e 23 marzo 2025. Durante queste giornate, il traffico sarà limitato dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30, con l’obiettivo di ridurre il numero di veicoli in circolazione nelle ore di punta e favorire l’uso di mezzi più sostenibili, quali biciclette e trasporti pubblici.

Eventi di sensibilizzazione ambientale

A corredo dell’iniziativa di blocco del traffico, l’Assessorato all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti ha previsto eventi di sensibilizzazione. Tali manifestazioni saranno finalizzate a informare la popolazione sui benefici della mobilità sostenibile, le buone pratiche ambientali e l’importanza della tutela della qualità dell’aria. Questi eventi si svolgeranno in diverse location strategiche della capitale, promuovendo la partecipazione dei cittadini e encourageando l’impegno collettivo per un futuro più verde.

Dettagli e deroghe ai divieti di circolazione

Categorie e specifiche dei veicoli interessati

Per garantire una maggiore efficacia delle misure, l’Amministrazione comunale fornirà dettagliate specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli coinvolti nel blocco. Le ordinanze che saranno emesse in prossimità di ciascuna delle date programmate definiranno non solo quali veicoli sono sottoposti al divieto, ma anche chi potrà beneficiarne. Ad esempio, sono previste deroghe per i veicoli elettrici e ibridi, oltre a normali esenzioni per coloro che svolgono servizi essenziali o che appartengono a determinate categorie professionali.

Comunicazione delle variazioni

Le comunicazioni riguardanti eventuali variazioni di orari o ulteriori specifiche anomalie saranno tempestivamente rese note attraverso canali ufficiali, sia sul sito del Comune di Roma che attraverso altri mezzi informativi. Ciò permette ai cittadini di essere sempre informati sui cambiamenti e di organizzare i propri spostamenti in modo adeguato, riducendo il potenziale disagio.

L’iniziativa rappresenta uno dei tanti passi verso una maggiore sostenibilità ambientale nella capitale italiana, evidenziando l’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza nel promuovere un cambiamento reale. La giunta capitolina invita tutti a collaborare per raggiungere obiettivi ecologici condivisi e per costruire una Roma più vivibile.