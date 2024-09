Roma: arrestato un 33enne evaso dai domiciliari mentre circolava su uno scooter rubato

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

A Roma, un giovane di 33 anni è stato arrestato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari per circolare su uno scooter rubato. L’episodio ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine, che lo hanno riconosciuto mentre si trovava in transito nel quartiere Trieste. Questo caso evidenzia l’importanza dell’azione degli agenti nel monitoraggio della criminalità nella Capitale e il costante impegno delle forze di polizia nella lotta contro i reati.

Fuga dai domiciliari e una passeggiata in scooter

La sorveglianza attenta dei carabinieri

Il 33enne era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari quando ha deciso di uscire. Sulla sua scelta di evadere, ha ulteriormente aggravato la propria situazione legale: mentre circolava in via Stimigliano, è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri. I militari, abituati a monitorare i comportamenti sospetti in una zona residenziale, hanno subito riconosciuto l’uomo, già conosciuto per i precedenti penali.

La tempistica della segnalazione è stata fondamentale: immediatamente dopo averlo visto, i Carabinieri hanno deciso di fermarlo. Questo intervento tempestivo ha impedito che il 33enne potesse allontanarsi ulteriormente o mettere in atto altri crimini. La sua apparente noncuranza riguardo all’obbligo di rimanere in casa ha sollevato interrogativi sul rispetto delle misure cautelari, che sono in vigore per tutelare la sicurezza pubblica.

Un controllo che svela ulteriori reati

Dopo aver fermato il giovane, i Carabinieri hanno proceduto a un controllo approfondito del veicolo su cui si trovava. L’esito è stato sconvolgente: lo scooter era risultato rubato. Ma la sorpresa non si è fermata qui, poiché durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto un cacciavite, un’attrezzatura potenzialmente utilizzata per scassinare. Questo elemento ha sollevato ulteriori preoccupazioni circa l’intenzione del 33enne, aumentando la gravità delle accuse a suo carico.

La detenzione di un oggetto atto a offendere in aggiunta al furto dello scooter ha dunque permesso agli agenti di contestargli la ricettazione e il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Tale situazione non solo ha messo a repentaglio la sua personale libertà vigilata, ma ha anche suscitato preoccupazioni tra i residenti, che hanno assistito alla scena in diretta.

L’esito dell’intervento e il futuro giudiziario del 33enne

Il recupero dello scooter rubato

Dopo aver verificato che il veicolo fosse stato rubato, i Carabinieri hanno provveduto al suo recupero. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario, un’azione che sottolinea l’importanza della vigilanza e dell’efficacia delle forze dell’ordine nell’affrontare tale tipo di reato. Il proprietario, visibilmente sollevato, ha ringraziato gli agenti per il tempestivo intervento che ha portato a una rapida risoluzione della situazione.

Nuove accuse e attese legali

Con il 33enne ora in stato di arresto, è stato riportato a casa in attesa di un nuovo processo legale presso le aule di piazzale Clodio, dove dovrà affrontare un rito direttissimo. Le accuse di evasione, ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso rappresentano un forte colpo alla sua già compromessa situazione legale.

È un caso che mette in risalto non solo il pericolo rappresentato da individui che sfuggono agli arresti domiciliari, ma mette anche in luce i rapidi sviluppi legali che possono avvenire quando le forze dell’ordine decidono di intervenire. La reazione dei Carabinieri in questo caso è esemplare e pone interrogativi sulle attuali misure di sicurezza e di controllo presenti in città.