Roma blindata nel weekend per l’intronizzazione del Papa: 200 delegazioni e 250mila fedeli attesi

Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Weekend ad alta tensione per Roma: tra l’intronizzazione di Papa Leone XIV, manifestazioni, eventi sportivi e l’arrivo di 200 delegazioni estere, scatta il piano sicurezza con varchi, controlli e forze armate dispiegate in tutta la città.

È partito oggi il massiccio piano di sicurezza per l’arrivo a Roma di almeno 200 delegazioni straniere, in occasione dell’intronizzazione di Papa Leone XIV, in programma domenica 18 maggio. Un evento di portata globale che, insieme a manifestazioni e appuntamenti sportivi di rilievo, trasformerà la capitale in una città sotto stretta sorveglianza. Secondo la questura, si profila uno scenario particolarmente complesso, in cui ordine pubblico e sicurezza saranno messi a dura prova da una fitta sovrapposizione di eventi.

La macchina organizzativa è stata attivata già da oggi, con una riunione operativa in prefettura alla presenza di carabinieri, polizia, polizia locale, guardia di finanza e del prefetto di Roma. L’obiettivo: garantire la massima sicurezza in ogni zona strategica della città, contenendo allo stesso tempo l’impatto su traffico e mobilità.

Sabato tra processioni, manifestazioni e afflussi in centro

La giornata di sabato sarà già densa di appuntamenti: si parte con la processione di “Maria Santissima de la Esperanza Coronada”, che attraverserà l’area del Circo Massimo, unendosi al corteo delle confraternite minori. In contemporanea, si svolgeranno tre manifestazioni autorizzate promosse dall’Unione delle Comunità Palestinesi, dal Movimento per il diritto all’abitare e da GayNet Italia. Un flusso imponente che andrà a incidere pesantemente sulla viabilità del centro storico.

Ma sarà domenica 18 maggio il giorno più delicato, con l’intronizzazione del nuovo Pontefice, il Giubileo delle Confraternite, la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico e il match Roma-Milan allo Stadio Olimpico. Una concentrazione di eventi che impone un coordinamento senza precedenti da parte delle forze dell’ordine.

Prefiltraggi e sicurezza rafforzata a San Pietro

Per l’insediamento di Papa Leone XIV, previsto alle ore 10 in piazza San Pietro, sono attese almeno 250mila persone. Il Pontefice, al termine della Messa, effettuerà un giro tra i fedeli, replicando quanto già visto in occasione del funerale di Papa Francesco. Le forze armate saranno schierate con assetti speciali, già collaudati nei precedenti eventi vaticani.

L’accesso all’area sarà regolato da un sistema di prefiltraggi e filtraggi. Cinque saranno i varchi principali di prefiltraggio: piazza Pia (Lungotevere Vaticano), ponte Vittorio Emanuele II, via Traspontina (civico 17), via Pio X (civico 7) e Lungotevere Castello (via Cardinale dell’Acqua). Le direttrici di via di Porta Angelica e piazza del Sant’Uffizio saranno soggette a limitazioni specifiche: la prima accessibile solo previa verifica, la seconda riservata alle delegazioni estere e ai fedeli accreditati dal Vaticano.

Finale di tennis e Roma-Milan: dispositivi speciali per lo sport

Il quadro si completa con due appuntamenti sportivi di rilievo nazionale e internazionale. Al Foro Italico andrà in scena la finale degli Internazionali BNL di tennis, mentre allo Stadio Olimpico si disputerà Roma-Milan, match cruciale per il campionato di Serie A. Per entrambi gli eventi verrà attivato un dispositivo di sicurezza speciale, aggiornato per far fronte alla concomitanza e all’impatto sul traffico.

Un weekend da bollino rosso per Roma, che dovrà reggere l’urto di centinaia di migliaia di persone, provenienti da ogni parte del mondo, nel segno della fede, dello sport e della partecipazione civile. Le autorità raccomandano prudenza, pazienza e collaborazione da parte dei cittadini.