Roma: donna aggredita dal compagno, inizialmente nasconde la verità nel racconto alla Polizia

In un recente episodio di violenza domestica che ha scosso la città di Roma, una donna è stata ricoverata in ospedale con ferite gravi, ma la sua iniziale versione degli eventi ha sollevato sospetti tra le forze dell’ordine. La drammatica situazione è emersa a seguito di una segnalazione al 112 che ha allertato il pronto intervento della Polizia. Gli agenti hanno successivamente fatto una scoperta inquietante, svelando un quadro complesso che suscita interrogativi sull’abuso domestico.

L’intervento della polizia e la segnalazione dei vicini

La chiamata d’emergenza

Poco tempo fa, a Roma, in una zona del quartiere Aurelio, un vicino preoccupato ha contattato il 112 dopo aver udito urla disperate provenienti da un appartamento. La segnalazione ha immediatamente attivato le forze dell’ordine, le quali, giunte sul posto, hanno trovato la donna in uno stato di evidente sofferenza. Presentava numerosi lividi e segni di percosse sul corpo, elementi che hanno attirato l’attenzione degli agenti di polizia.

La versione della vittima e del compagno

La donna, colta nel momento del bisogno, ha dichiarato di essere caduta nella doccia, una spiegazione che inizialmente sembrava veritiera. A sostegno della sua versione, il compagno presente nell’appartamento ha confermato la storia dell’incidente domestico. Tuttavia, l’atteggiamento della donna e la gravità delle ferite hanno suscitato sospetti tra gli agenti, portandoli a interrogarsi sulla reale origine dei danni subiti.

La verità svelata in ospedale

Dalla caduta all’aggressione

Dopo essersi recata in ospedale, la donna ha potuto finalmente confessare la verità. La dinamica dell’incidente domestico, come ripetutamente sostenuta, non corrispondeva a quanto realmente accaduto. In pronto soccorso, ha raccontato di essere stata aggressa dal suo compagno, il quale l’avrebbe colpita con schiaffi e calci, al termine di una lite per motivi banali. Questa rivelazione ha portato a una revisione della situazione da parte delle autorità.

Maltrattamenti prolungati

Nel racconto dell’accaduto, la vittima ha confermato di aver subito maltrattamenti da parte del compagno negli ultimi mesi, evidenziando un ciclo di violenza difficile da rompere. Ha espresso il timore di denunciare l’aggressore, in quanto preoccupata per possibili ritorsioni e per la propria incolumità. Questo aspetto pone un’importante riflessione sulla paura che molte vittime di violenza domestica spesso avvertono, complicando ulteriormente la loro situazione.

L’intervento delle autorità e l’arresto

L’arresto del compagno

Sulla base delle informazioni raccolte, la Polizia ha avviato le procedure necessarie per l’arresto del compagno della donna. Il 32enne è stato fermato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. La gravità delle prove raccolte e le dichiarazioni della vittima hanno confermato la fondatezza delle accuse contro di lui.

Il supporto della Procura di Roma

La Procura di Roma ha predisposto un’indagine approfondita sulla vicenda, richiedendo e ottenendo la convalida dell’operato degli agenti sul campo. Questa azione sottolinea l’impegno delle istituzioni nella lotta contro la violenza domestica e nel perseguimento di coloro che approfittano della vulnerabilità delle vittime. La donna, che ha subito gravi lesioni con una prognosi di 42 giorni, ora può contare su una rete di supporto più solida in attesa di giustizia.