Roma: il crescente utilizzo delle Fiat Panda da parte dei ladri per colpi notturni

La criminalità a Roma e provincia sta manifestando un preoccupante trend, con un crescente numero di furti che vedono come protagoniste le Fiat Panda. Questi veicoli compatti, conosciuti per la loro resistenza e manovrabilità, vengono frequentemente utilizzati dai ladri come strumenti per sfondare saracinesche e porte d’ingresso di negozi, bar e altri esercizi commerciali. Recenti episodi di furti in serie hanno portato all’attenzione delle forze dell’ordine e dei cittadini l’uso coordinato di queste auto in azioni criminali.

i recenti furti nel quadrante est di Roma

L’ultima serie di eventi

Nel quadrante est di Roma, si è assistito a una preoccupante escalation di furti compiuti con la stessa modalità. L’ultimo episodio risale a martedì, quando, intorno alle due del mattino, i ladri hanno tentato un colpo al ristorante Good Sushi, sulla via Prenestina. Utilizzando una Fiat Panda, i criminali hanno tentato di sfondare la saracinesca, ma si sono trovati davanti i proprietari del locale, costretti a rinunciare e a fuggire a mani vuote. Solo mezz’ora dopo, la stessa scena si è ripetuta in via Ugo Ojetti, dove, questa volta, i ladri sono riusciti ad abbattere la saracinesca del negozio Euronics.

Indagini in corso

Le indagini da parte dei carabinieri sono concentrate su queste due rapine, entrambe avvenute in un breve lasso di tempo e con modalità simili, avvalorando l’ipotesi di un intervento da parte della medesima banda. L’auto abbandonata dopo il colpo al negozio Euronics, ritrovata dai carabinieri, era stata rubata solo il giorno precedente. Gli agenti incaricati delle indagini stanno approfondendo i legami tra questi episodi e una serie di furti che si sono verificati nelle notti romane recenti.

i furti del passato: un trend preoccupante

Evento del 14 e 15 agosto

Un altro esempio significativo risale alla notte tra il 14 e il 15 agosto, quando una banda di ladri ha utilizzato una Fiat Panda rubata per tentare un colpo all’Unicredit di largo Gaetano La Loggia. I criminali, durante il tentativo di spaccata, hanno fatto uso anche di un carroattrezzi, ma grazie al tempestivo intervento della vigilanza privata, il furto è fallito. Gli abitanti della zona sono stati svegliati da un forte boato, generato dal tentativo di sfondare la struttura.

Ulteriori episodi da segnalare

Il 7 agosto, un ulteriore tentativo di furto ha avuto luogo presso un bar tabacchi nel Villaggio Prenestino. Già nei primi di luglio, i ladri avevano messo in atto due colpi consecutivi nello stesso modo, utilizzando una Panda rubata. In un caso, i malviventi sono riusciti a rubare 500 euro, tabacchi e gratta e vinci, mentre nel secondo tentativo, un’azione di inseguimento contromano ha portato all’arresto della coppia di ladri.

Un fenomeno in crescita

Il 5 luglio si è verificato un furto a San Cesareo, illustrando l’estensione del fenomeno, che si perpetua in diverse aree della provincia. Ulteriori episodi hanno colpito anche ad Ardea e nell’area dell’Esquilino a luglio 2023, suggerendo un modello di comportamento e l’esistenza di una rete di ladri ben organizzata in utilizzo di questo tipo di veicolo.

La situazione richiede un’attenzione proattiva da parte delle autorità competenti e dei cittadini, affinché possano collaborare nel contrastare questo trend delinquenziale che si sta intensificando nel territorio romano.