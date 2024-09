Roma in lutto: scompare a 45 anni Alessandra Bisozzi, importante figura del Partito Democratico

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La recente scomparsa di Alessandra Bisozzi ha colpito profondamente il centrosinistra romano, in particolare il Partito Democratico. La militante, che ha dedicato gran parte della sua vita politica al servizio della comunità, è deceduta la sera del 26 settembre, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tanti che l’hanno conosciuta e apprezzata. La notizia della sua morte è stata comunicata nella mattinata del 27 settembre, generando un’ondata di cordoglio sui social media e nelle istituzioni locali.

Morta Alessandra Bisozzi: un percorso di impegno politico

Un’impronta nel Partito Democratico

Alessandra Bisozzi era conosciuta per il suo attivo impegno nel Partito Democratico di Roma. Tra il 2014 e il 2015, ha collaborato con l’assessore Giovanni Caudo durante il periodo in cui Ignazio Marino ricopriva la carica di sindaco. Questo ruolo le ha permesso di affinare le sue competenze e il suo impegno politico, ponendola al servizio della comunità. La sua professionalità e la sua dedizione sono state riconosciute anche durante la seconda fase del mandato di Nicola Zingaretti, quando ha ottenuto un incarico a tempo determinato presso l’ufficio di presidenza. Questa esperienza ha ulteriormente consolidato il suo profilo all’interno del partito e rafforzato la sua rete di contatti e sostenitori.

Attività elettorale e sostegno ai candidati

Nel 2021, Alessandra ha svolto un ruolo attivo nel comitato elettorale di Roberto Gualtieri, il candidato del Pd per la carica di sindaco di Roma, sostenendo in particolare le candidature di Sabrina Alfonsi e Maurizio Veloccia. Entrambi i candidati hanno ottenuto risultati significativi e sono stati successivamente nominati assessori. La sua presenza e il suo supporto nei processi decisionali e nelle campagne elettorali hanno avuto un impatto notevole, rendendo Alessandra una figura di riferimento per molti all’interno del partito. L’improvvisa scomparsa ha sorpreso chiunque abbia condiviso momenti di lavoro e impegno con lei, sottolineando il forte legame che aveva costruito nel corso degli anni.

Il cordoglio del Pd Roma

Messaggi di vicinanza da membri del partito

La notizia della morte di Alessandra Bisozzi ha generato una profonda commozione all’interno del Partito Democratico Romano. Enzo Foschi, segretario del Pd di Roma, ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, sottolineando l’impegno e la passione che hanno contraddistinto la vita di Alessandra. Le sue parole, “Mancherai a chi ti ha conosciuto e chi ti ha voluto bene”, riflettono la stima e l’affetto che tanti nutrono nei confronti di chi ha dedicato la propria vita alla politica e alla comunità.

Le reazioni di chi l’ha conosciuta

Oltre a Foschi, anche Estella Marino, che ha ricoperto il ruolo di assessore all’ambiente durante la giunta Marino, ha condiviso un sentito messaggio di dispiacere. Claudio Poverini, capogruppo del Pd nel V municipio, ed Enrico Sitta, esperto di comunicazione politica, hanno espresso il loro profondo rammarico, evidenziando la perdita di una militante che ha sempre messo il suo impegno al servizio della comunità. La reazione collettiva dei membri del partito segna un momento di riflessione e riconoscimento di un’eredità politica che continuerà a vivere nei valori e negli ideali per cui Alessandra ha sempre lottato.

Il lutto per la prematura dipartita di Alessandra Bisozzi è un motivo di unione per le persone che l’hanno conosciuta, un segnale forte di come l’impatto di un individuo possa risuonare nel tessuto di una comunità, rimanendo presente nella memoria di chi ha condiviso con lei un percorso di vita e di impegno politico.