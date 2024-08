Roma in preparazione: allenamento alliangolo della buona sorte, tra tattica e rientri importanti

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La Roma prosegue la sua preparazione in vista dell’inizio della stagione calcistica, con un’intensa sessione di allenamento a Burton upon Trent. L’allenamento, la prima tappa in terra inglese, ha offerto ai giallorossi un clima ideale per lavorare sulle strategie tattiche e migliorare le dinamiche di gioco. Con la preziosa presenza di alcuni giocatori tornati a disposizione e un’analisi dettagliata delle performance passate, la squadra si prepara ad affrontare le sfide future con rinnovata determinazione.

condizioni atmosferiche e preparazione atletica

un clima ideale per il lavoro

Con una temperatura che ha raggiunto i diciassette gradi, le condizioni atmosferiche a Burton upon Trent sono state ottimali per l’allenamento della Roma. I campi in erba, curati alla perfezione, hanno permesso ai giocatori di esprimere al meglio le proprie capacità, regalando sprazzi di bel gioco e migliorando la loro preparazione atletica. Durante la sessione, il mister ha approfittato dell’ottimo stato del terreno di gioco per implementare le sue strategie, focalizzandosi sulla fluidità della manovra e sull’aggressività nelle azioni di attacco.

l’analisi dopo la partita contro l’Olympiakos**

Prima di iniziare gli esercizi sul campo, il tecnico della Roma ha condotto una riunione con i calciatori per rivedere la prestazione contro l’Olympiakos, disputata sabato. È emersa la necessità di ridurre i passaggi all’indietro verso il portiere, evitando situazioni che potessero compromettere l’attacco. L’allenatore ha sottolineato anche l’importanza di velocizzare il passaggio del pallone, fattore influenzato da un terreno di gioco leggermente pesante. Questa riflessione ha rappresentato un punto cruciale da cui partire per affrontare le ultime fasi della preparazione.

rientro di Baldanzi e ritorno di Paredes

il rientro di Baldanzi

Durante l’allenamento odierno, la squadra ha accolto con entusiasmo il parziale rientro in gruppo di Baldanzi, un giocatore la cui assenza era stata un duro colpo. La sua reintegrazione rappresenta un’opportunità in più per il mister, che potrà avvalersi delle sue abilità tecniche e della sua freschezza atletica nelle prossime partite. Il giovane talento è pronto a dimostrare il suo valore e a contribuire in modo significativo durante la nuova stagione.

Leandro Paredes: trionfatore di Coppa America

Un altro ritorno significativo è stato quello di Leandro Paredes, fresco vincitore della Coppa America con l’Argentina. L’integrazione di Paredes nel gruppo porterà esperienza e leadership, componenti fondamentali per una squadra che punta a raggiungere importanti traguardi. L’arrivo di un campione come Paredes non solo rinforza la rosa, ma offre anche spunti tattici al mister, il quale potrà disporre di un giocatore in grado di gestire il centrocampo con efficacia.

qualità delle strutture e alloggio

un centro all’avanguardia

La Roma ha avuto a disposizione le strutture all’avanguardia del centro federale inglese, il St. George’s Park. Questo complesso offre le migliori attrezzature per allenamenti, con campi d’allenamento di qualità impeccabile. La struttura consente ai calciatori di lavorare in un ambiente altamente professionale, ideale per migliorare la condizione fisica e affinare le strategie di gioco.

soggiorno confortevole fino al prossimo match

La squadra è alloggiata presso un hotel situato all’interno del St. George’s Park, il che favorisce ulteriormente la concentrazione e il relax del gruppo. L’ambiente rilassato e l’accessibilità alle strutture di allenamento garantiranno alla Roma un setting perfetto per carpire ogni insegnamento dai loro allenamenti in vista delle competizioni ufficiali. Con il focus sulle prossime partite, il team si prepara a cimentarsi in un’intensa fase finale di preparazione per l’inizio della stagione.