Roma Nord affronta storici disagi durante il campionato: l’appello del Municipio al Campidoglio

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Redazione

La stagione calcistica 2024/2025 è iniziata, ma i residenti di Roma Nord continuano a fronteggiare problemi storici legati agli eventi connessi alle partite di calcio delle squadre locali. Con la prima partita della stagione, la Lazio ha trionfato sul Venezia con un punteggio di 3-1, ma il festoso ritorno al campionato ha riacceso le preoccupazioni riguardo ai disagi che affliggono la zona intorno allo stadio Olimpico, in particolare il quartiere di Ponte Milvio e la via Flaminia. Il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati, ha ribadito l’urgenza di trovare soluzioni adeguate per migliorare la situazione.

I disagi per i residenti durante le partite

Traffico e mobilità

Le partite di calcio delle squadre romane non sono solo eventi sportivi; rappresentano anche un carico significativo per la mobilità nella zona circostante lo stadio Olimpico. Ogni gara attira un’affluenza che supera le 50.000 persone, generando traffico intenso e congestionato. Durante le fresche domeniche estive, i tifosi si radunano per assistere alle partite, ma il risultato è spesso un’impasse per gli automobilisti e i residenti locali. Le strade di accesso, spesso bloccate da veicoli parcheggiati in doppia fila o da file interminabili di taxi e autobus, diventano impraticabili, rendendo difficile anche semplici spostamenti.

Il minisindaco Torquati ha sottolineato come importante migliorare il sistema di mobilità, affrontando questo annoso problema che impoverisce l’esperienza tanto dei tifosi quanto dei cittadini. Chiedere maggiore attenzione alla viabilità nel periodo delle partite è un passo necessario per rendere l’area più vivibile, evitando che eventi sportivi significativi diventino motivo di stress e malcontento.

Decoro e sicurezza

Oltre al traffico, il decoro urbano e la sicurezza sono altrettante criticità da considerare. L’affluenza massiccia di tifosi, spesso accompagnata da festeggiamenti o, in alcune occasioni, da tafferugli, comporta un notevole impatto sulla pulizia delle strade. Il giorno dopo una partita, molte aree sono invase da rifiuti, bottiglie, e altri detriti, creando una situazione di degrado che non solo danneggia l’immagine della città, ma crea frustrazione tra i residenti.

In questo contesto, l’assessore al commercio del XV Municipio, Tommaso Martelli, ha dichiarato che sarà prioritario monitorare e migliorare questi aspetti. Con il sostegno della municipalità, si auspica che i servizi di manutenzione e pulizia possano essere ottimizzati per garantire un ambiente urbano pulito e sicuro, sia per i cittadini che per i visitatori.

Un appello al dialogo e alla collaborazione

Richiesta di incontro con le istituzioni

Il presidente Torquati ha deciso di lanciare un appello per garantire un confronto istituzionale con le autorità competenti e le società sportive. L’obiettivo è quello di creare un tavolo di discussione per affrontare le problematiche legate alle partite di calcio nel modo più integrato e efficace possibile. Un incontro con tutte le parti coinvolte, dal Comune fino alle associazioni di categoria, è ritenuto essenziale per portare sul tavolo anche le voci e le esigenze di chi vive in questo territorio.

Questa iniziativa ha lo scopo di affrontare i disagi e cercare soluzioni pratiche e condivise, affinché l’entusiasmo per il calcio non si traduca in disagi insostenibili per i residenti, che, in fondo, sono parte integrante della comunità. Torquati crede fermamente nel potere del dialogo e della cooperazione tra le istituzioni, affinché le sfide siano affrontate in modo coordinato e proattivo.

Implementazione di misure pratiche

Tra le proposte per migliorare la situazione, è stata avanzata quella di installare bagni chimici nella zona, una misura che potrebbe sembrare semplice ma che migliorerebbe sensibilmente la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità della vita dei residenti. Altre questioni che saranno discusse riguardano la gestione della mobilità e la pulizia pre e post partita, aree chiave su cui è indispensabile un intervento tempestivo.

In un contesto dove eventi sportivi e culturali si susseguono, non si possono ignorare le esigenze e i diritti dei cittadini che vivono quotidianamente nelle vicinanze. L’auspicio è che con risposte tempestive e azioni concrete, i disagi possano essere alleviati e l’esperienza delle partite a Roma possa diventare un momento di festa per tutti.