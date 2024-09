Roma nord: un autunno ricco di cantieri e lavori stradali nel II municipio

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Redazione

Un autunno movimentato si profila nel II municipio di Roma, dove la ripresa dei lavori stradali, dopo la pausa estiva, promette di trasformare il volto della città. Grazie ai fondi stanziati con il precedente bilancio di Roma Capitale e a quelli destinati per il GIUBILEO 2025, i progetti per il rifacimento di strade e marciapiedi stanno per decollare, portando non solo miglioramenti infrastrutturali ma anche nuove opportunità per i cittadini del quartiere.

La ripartenza dei lavori nel II municipio

Con l’arrivo del mese di settembre, l’assessora ai lavori pubblici, Paola Rossi, ha confermato che i cantieri stradali riprenderanno a pieno ritmo. Gli interventi che erano rimasti in sospeso prima della pausa estiva saranno ora completati, insieme a nuovi progetti di rifacimento. Diversi quartieri della zona, tra cui SAN LORENZO, FLAMINIO, PARIOLI-PINCIANO, TRIESTE-AFRICANO e VILLAGGIO OLIMPICO, beneficeranno delle opere previste.

I progetti in corso prevedono non solo la ristrutturazione di strade esistenti, ma anche l’implementazione di nuove strutture, come marciapiedi e attraversamenti pedonali. “Stiamo gradualmente riprendendo gli incontri con le ditte,” ha dichiarato Rossi, evidenziando che l’obiettivo è completare gli appalti in corso per tutti i quadranti della città. In particolare, i lavori nel quartiere AFRICANO sono quasi conclusi, mentre sono previsti nuovi interventi su VIA VILLA CHIGI. L’attenzione della giunta è rivolta anche a VIA SIRTE, VIA MORRICONE, PIAZZA ANNIBALIANO e sul completamento dei marciapiedi di VIA BOITO.

Aggiornamenti su Trieste e Parioli

Nel quartiere TRIESTE, i progressi sono evidenti: i marciapiedi e la sede stradale di VIA DI SAN MARINO sono stati completati prima dell’estate. Ora l’attenzione si sposta verso lo square centrale di VIA CHIANA, dove ci sono piani per ripristinare i sampietrini. “Stiamo verificando il bilancio per considerare l’eventuale avvio di interventi su altri marciapiedi,” ha aggiunto l’assessora.

Nel contesto del quartiere PARIOLI-PINCIANO, i lavori sul manto stradale di VIA BERTOLONI e VIA SECCHI riprenderanno a breve, seguiti dalle ristrutturazioni di VIA DI VILLA SACCHETTI e VIA DEI MONTI PARIOLI. Durante questo periodo, nelle zona di VIA RUGGERO FAURO è stata migliorata la sicurezza stradale con l’installazione di nuovi parapedonali.

Il progetto di pedonalizzazione al Villaggio Olimpico

Un importante intervento previsto per FLAMINIO e VILLAGGIO OLIMPICO consiste nella pedonalizzazione di VIA DELLA XVII OLIMPIADE, per la quale sono stati stanziati circa 3 milioni di euro. L’assessora Rossi ha annunciato che il bando per l’assegnazione dei lavori sarà pubblicato a breve. Durante questo progetto sono previsti anche miglioramenti ai marciapiedi in VIA MASACCIO, con ulteriori interventi programmati per VIA ETTOR XIMENES e VIA DEL POLLAIOLO.

L’area del Villaggio Olimpico subirà un cambiamento significativo, con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici più fruibili e sicuri per i cittadini e i visitatori. Ancor più speranzoso è il progetto della città dei 15 minuti, un’idea che mira a rendere ogni servizio di base accessibile in pochi minuti a piedi.

Interventi programmati a San Lorenzo

SAN LORENZO è un altro quartiere che sta beneficiando di consistenti lavori di ristrutturazione. Le strade già rinversite comprendono VIA DEI VOLSCI, VIA DEI SABELLI, VIA DEI SARDI e il marciapiede di VIA DEGLI AUSONI. “Rimangono da completare i lavori di rifacimento del marciapiede in VIA DI PORTA LABICANA — ha commentato l’assessora — e il percorso pedonale protetto in VIA DEI VESTINI, assieme a un ulteriore intervento a PIAZZA DEI SANNITI, che al momento ha visto la realizzazione solo della striscia centrale.” A VIA DEI LUCERI sono stati finalmente sistemati il marciapiede e la sede stradale, migliorando notevolmente la circolazione e la sicurezza.

Risorse per il 2025 e oltre

Il futuro del II municipio appare promettente, con l’amministrazione comunale che si impegna a terminare tutti i cantieri attivi entro un mese e mezzo. Gli uffici stanno lavorando alacremente per sviluppare i progetti di nuovi lavori finanziati dall’ultimo bilancio, che ammontano a circa 3 milioni di euro, indirizzati specificamente a PARIOLI-PINCIANO, TRIESTE-AFRICANO e BOLOGNA-SAN LORENZO. A questi si aggiungono ulteriori fondi di 550mila euro per lavori su strade ad alta percorrenza, con un occhio particolare a VIA DI PONTE SALARIO, e 650mila euro per i marciapiedi in diverse vie.

Un progetto ambizioso è quello di realizzare marciapiedi meno scuri, un’iniziativa volta a combattere il calore urbano attraverso la molatura dell’asfalto, per renderlo più chiaro e riflettente. Quest’approccio innovativo potrebbe rivelarsi essenziale per il benessere della comunità e per la vivibilità della città.

Rimanete aggiornati sui cantieri e sulle novità in programma, mentre Roma si prepara a rinascere con questo importante ventaglio di opere pubbliche.