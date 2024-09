Roma ospita il primo festival italiano di archeologia sperimentale: archeofest dal 4 al 6 ottobre 2024

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Redazione

Nel cuore di Roma, nel suggestivo Parco Regionale dell’Appia Antica, si svolgerà un evento culturale di grande rilevanza, l’Archeofest, il primo festival italiano dedicato all’Archeologia Sperimentale. Questo festival, organizzato dall’Associazione Culturale Paleoes – eXperimentalTech ArcheoDrome, avrà luogo dal 4 al 6 ottobre 2024 e si propone di esplorare il tema dell’alimentazione, risalendo dalla Preistoria alle società contemporanee. L’iniziativa mira a raccontare come le antiche tecnologie alimentari abbiano influenzato la cultura e le comunità, promuovendo processi di riappropriazione e attualizzazione dell’eredità culturale.

Tema dell’edizione 2024: l’alimentazione nel tempo

L’importanza dell’alimentazione nella ricerca archeologica

Il filo conduttore di quest’edizione di Archeofest sarà l’alimentazione, un argomento che ricopre un ruolo cruciale nella ricerca archeologica. L’alimentazione non è solo un bisogno primario, ma anche un indicatore di come le società si siano sviluppate e come le interazioni culturali abbiano influenzato le scelte alimentari nel tempo. Le antiche tecnologie alimentari, le pratiche agricole e i rituali di preparazione del cibo possono rivelare molto sulle strutture sociali e sui valori di diverse società. Il festival rappresenterà un’opportunità unica per esplorare come l’alimentazione abbia modellato le comunità nel corso della storia, da quella preistorica fino ai giorni nostri.

Un confronto tra passato e futuro

Archeofest si pone l’obiettivo non solo di esplorare la storia, ma anche di gettare uno sguardo verso il futuro attraverso un convegno scientifico intitolato “Alimentare la Storia”. Questo incontro, fissato per il 4 e 5 ottobre, vedrà la partecipazione di esperti del settore, da accademici a chef rinomati, impegnati in discussioni su come le attuali ricerche possano contribuire a un futuro sostenibile, affrontando temi come l’insicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale. La volontà di promuovere un dibattito aperto su temi di rilevanza sociale rende Archeofest un evento non solo culturale, ma anche di forte impatto sociale.

Sostegno alle cause sociali: il legame con Nove Caring Humans

L’impegno di Archeofest per i diritti alimentari

Uno degli aspetti più significativi di Archeofest è il suo impegno a favore dei diritti alimentari. Parte dei proventi del festival saranno devoluti a Nove Caring Humans, un’Organizzazione Non Governativa attiva in Italia e in Afghanistan. Questa ONG si dedica a migliorare le condizioni di vita delle comunità vulnerabili attraverso progetti di sviluppo, inclusi quelli legati all’alimentazione e all’imprenditoria femminile. Due progetti, “Bread for Women” e “I semi della rinascita“, si concentreranno sull’empowerment delle donne afghane, contribuendo a creare opportunità di lavoro nel settore agro-pastorizio e nel food processing. Archeofest, grazie a queste iniziative, si impegna a sensibilizzare il pubblico sui diritti fondamentali legati al cibo, in linea con quanto stabilito dall’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.

Un festival con attività per tutti

Il festival non si limiterà a tavole rotonde e convegni, ma offrirà una serie di attività e laboratori per coinvolgere il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo. Durante le tre giornate, i partecipanti potranno usufruire di laboratori educativi di archeologia sperimentale, dove apprenderanno metodi antichi di coltivazione e lavorazione del cibo. Saranno presenti inoltre laboratori didattici specifici, degustazioni di prodotti locali e show cooking da parte di cuochi esperti, per mettere in pratica l’approccio “dal campo alla tavola”.

Il programma di Archeofest

Dettagli sugli eventi del festival

L’Archeofest si svolgerà su tre giorni ricchi di eventi avvincenti.

Venerdì 4 ottobre:

– Apertura degli stand e attività dalle 10:00 alle 19:00.

– Convegno scientifico a partire dalle 9:30.

– Laboratori di archeologia sperimentale, contest, visite guidate e rievocazioni storiche.

Sabato 5 ottobre:

– Continuazione delle attività dalle 10:00 alle 19:00 con apertura degli stand.

– Convegno e incontri presso “Archeofest Caffè”.

– Laboratori, contest e attività ricreative per adulti e bambini.

Domenica 6 ottobre:

– Ultimo giorno del festival dalle 10:00 alle 17:00, con conferenze e laboratori attivi.

– Visite guidate, rievocazioni storiche e tante attività per intrattenere i visitatori.

Archeofest si preannuncia come un evento imperdibile che unisce cultura, storia e sostenibilità, rappresentando un’occasione unica per riscoprire le radici della nostra alimentazione e il suo impatto sulle culture contemporanee.