Roma ospita la prima edizione del festival BaRò: eventi gratuiti di musica barocca dal 6 al 14 settembre

Roma si prepara ad accogliere un evento culturale di grande rilevanza: dal 6 al 14 settembre 2024, si svolgerà la prima edizione del festival BaRò, dedicato alla musica barocca e che vedrà la partecipazione della comunità locale. Questa manifestazione si propone di far rivivere il ricco patrimonio musicale del periodo barocco attraverso concerti gratuiti, aperti a tutti. Con iniziative che mirano a coinvolgere soprattutto i giovani, BaRò rappresenta un’importante occasione per scoprire e apprezzare la musica dei secoli XVII e XVIII, offrendo un’alternativa culturale di valore per la capitale.

l’ideazione e la direzione artistica di BaRò

Francesca Ascioti e la sua missione

Il festival è stato concepito e guidato da Francesca Ascioti, una figura di spicco nel mondo dell’opera internazionale. Come cantante e fondatrice dell’EneaBarockOrchestra, Ascioti ha intrapreso la missione di promuovere la musica barocca a Roma, un compito che ha portato a termine con entusiasmo e dedizione dal 2018. Sotto la sua direzione, l’orchestra ha collezionato successi, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale romano, offrendo concerti sia in Italia che all’estero. La sua visione per BaRò è quella di rendere questa forma d’arte accessibile, creando eventi che possano attrarre anche coloro che non hanno una formazione musicale specifica.

Patrocinio e collaborazioni

BaRò è patrocinato dal Roma Capitale, dal II Municipio, dall’Ambasciata del Brasile in Italia e dalla Regione Lazio, un sostegno che testimonia l’importanza dell’evento per il tessuto culturale della città. La sinergia di queste istituzioni contribuisce a posizionare BaRò come un festival di riferimento per la musica barocca non solo a Roma, ma anche in un contesto più ampio, favorendo scambi culturali e artistici. L’EneaBarockOrchestra, composta da un mix di musicisti esperti e giovani talenti, prevede di utilizzare spazi architettonici storici di Roma per presentare concerti in ambienti suggestivi, valorizzando la bellezza della musica in occasione di momenti storici.

il programma del festival: quattro eventi imperdibili

Metamorfosi – Vivaldi in Rock!

Il festival si aprirà il 6 settembre nello spazio del Satyrus a Valle Giulia, di fronte alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, con “Metamorfosi – Vivaldi in Rock!”. Questo concerto rappresenta un’interessante fusione tra rock e barocco, dove le celebri “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi verranno reinterpretate in chiave moderna dal violinista Gabriele Pro. La proposta musicale intende catturare un pubblico giovane attraverso un ritmo travolgente, dimostrando le sorprendenti connessioni tra generi musicali apparentemente distanti, e promettendo un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Il concerto barocco da Roma all’Europa

Il secondo evento, in programma per l’8 settembre, si svolgerà a Forte Antenne, all’interno di Villa Ada. L’orchestra presenterà “Il concerto barocco da Roma all’Europa“, un programma musicale che intende illustrare l’evoluzione della musica barocca a partire da Roma. Sotto la conduzione del violoncellista Marco Ceccato, il concerto offrirà un’importante panoramica delle influenze romane sulle correnti musicali europee del barocco. L’ingresso, come per tutti gli eventi del festival, sarà libero ma previa prenotazione, permettendo a tutti di immergersi in questo straordinario viaggio attraverso la musica storica.

Händel Gala al Palazzo Pamphili

Il 13 settembre, il festival prosegue con l’Händel Gala in uno dei luoghi più affascinanti della Capitale, Palazzo Pamphili a Piazza Navona. Questo concerto sarà dedicato interamente a Georg Friedrich Händel, rinomato compositore barocco. Quattro voci di artisti affermati, tra cui Giulia Bolcato e Nicholas Tamagna, interpreteranno una selezione di arie dalle opere di Händel. La direzione sarà affidata al primo violino Gabriele Pro. Tuttavia, questo evento sarà accessibile solo su invito dell’Ambasciata del Brasile, sottolineando il carattere esclusivo di questa sezione del festival.

virtuosi in scena con Lucifera

Recital di Vivica Genaux

Il 14 settembre, in chiusura della manifestazione, l’Acquario Romano ospiterà un esclusivo recital dal titolo “Lucifera“, dedicato al virtuosismo della musica barocca. La madrina del festival e celebre mezzosoprano Vivica Genaux presenterà un programma inteso a esplorare il tema delle donne forti nelle opere barocche. Arie tratte da opere di compositori come Johann Adolf Hasse e Antonio Maria Bononcini porteranno alla vita personaggi storici e letterari, offrendo un’importante riflessione sulla figura femminile nell’arte. Questo concerto non solo promette di far rivivere traumi e trionfi di eroine barocche, ma includerà anche brani in prima esecuzione moderna, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale del festival.

sguardo al futuro: l’edizione 2025

Presentazione di Agrippina

Durante gli eventi di BaRò 2024, sarà svelata anche l’Edizione di Barò 2025, che si preannuncia come un grande avvenimento per il teatro romano. Per la prima volta sarà rappresentata l’opera “Agrippina” di Georg Friedrich Händel, un’opera che mette in scena la complessità politicamente agguerrita di una delle figure storiche più affascinanti dell’Antica Roma. Questo annuncio non solo alimenta l’attesa per le future edizioni del festival, ma sottolinea anche l’impegno di BaRò nel promuovere il patrimonio musicale barocco tra il pubblico romano e non solo.