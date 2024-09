Roma ospita la prima edizione di Motori Capitale: un viaggio tra motori e cultura storica

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La capitale d’Italia si prepara a vivere un evento speciale, dedicato non solo agli appassionati di motori, ma anche agli amanti della storia e della cultura. Motori Capitale, la prima edizione di un’esposizione sui veicoli d’epoca, si svolgerà il 21 e 22 settembre 2024 presso Fiera di Roma. In questo articolato evento, il motorismo storico non sarà solo un tema, ma un vero e proprio caposaldo della cultura automobilistica, valorizzando il legame tra questi mezzi e la società che li ha visti nascere.

Cosa è il motorismo storico e perché è importante

Significato e valore culturale

Il motorismo storico è un movimento che si dedica alla conservazione e alla valorizzazione di veicoli d’epoca, comprendendo automobili, motociclette e altri mezzi a motore che hanno avuto un’importanza chiave nella storia. Questi veicoli non sono solo esempi di ingegneria avanzata, ma riflettono anche le evoluzioni nel design, nella tecnologia e nei cambiamenti sociali degli ultimi decenni. La conservazione di questi mezzi storici è fondamentale perché rappresenta un patrimonio culturale unico, testimone di epoche passate e di trasformazioni sociali e tecnologiche.

Il ruolo delle istituzioni nel motorismo

Motori Capitale non è solo un evento per appassionati, ma coinvolge anche importanti organizzazioni come l’ACI e l’ASI . La loro partecipazione mette in mostra come il motorismo storico non sia soltanto una passione per collezionisti, ma anche un settore culturale ed economico di grande rilevanza. Questi enti collaborano attivamente per promuovere e preservare il patrimonio di veicoli storici, incentivando la cultura motoristica attraverso eventi e iniziative che coinvolgono le comunità locali e le istituzioni.

Fabio Casasoli, Amministratore unico di Fiera Roma, ha affermato che questa esposizione amplia notevolmente l’offerta fieristica della capitale, facendo del motorismo storico un argomento di grande richiamo per diverse fasce di pubblico. “Con Motori Capitale, portiamo in scena un nuovo format che mira a raggiungere interessi vari e diversificati”, ha sottolineato Casasoli.

Un’eccezionale esposizione di veicoli d’epoca

Automobili iconiche da diverse epoche

All’interno dell’evento, i visitatori potranno ammirare una selezione straordinaria di automobili che spaziano dal 1800 fino agli anni ’90. Molti dei modelli esposti hanno una rilevanza storica o culturale senza precedenti. Tra le molte sorprese si trovano muscle car americane, vetture di lusso europee e auto sportive italiane, tutte pronte a raccontare la loro storia.

Particolare rilievo sarà dato alla collezione della Fondazione Bulgari, che presenterà modelli rari, come una Papamobile e vetture utilizzate in contesti storici importanti, inclusi veicoli del Vaticano. Anche per gli appassionati delle motociclette ci sarà molto da scoprire, con una gamma che va dai primi modelli storici fino agli iconici modelli degli anni ’60 e ’70. L’ASI Village offrirà un’area dedicata al tema “Pronto intervento su due ruote”, mostrando motociclette che hanno servito nel campo dei soccorsi e praticando l’evoluzione delle tecnologie di salvataggio.

Curiosità e rarità in esposizione

Un elemento distintivo dell’esposizione sarà la presenza di veicoli unici nel loro genere, come il motoscafo Kineo, progettato da Ferdinand Porsche nel 1993. Non mancheranno nemmeno le vetture diventate famose grazie al cinema, come la Ferrari di Magnum P.I., che ispira sia i fan delle auto sportive che gli appassionati di film e serie TV. Inoltre, l’area di Passione Rossa, il più grande club Ferrari in Italia, presenterà sei modelli storici del Cavallino Rampante, tracciando l’evoluzione del marchio dagli anni ’80 ad oggi. Il raduno delle Ferrari rappresenta un momento saliente della manifestazione, attirando collezionisti e curiosi.

La presenza di Mattia Bucci, giovane pilota legato al “Campionato Italiano Gran Turismo Sprint”, porterà un ulteriore tocco di adrenalina all’evento, rappresentando il futuro del motorismo con radici solide in una tradizione prestigiosa.

Roma e il motorismo: una storia d’amore

L’importanza della storia motoristica nella capitale

L’Automobile Club d’Italia, insieme a ACI Storico, celebrerà il legame fra Roma e il motorismo storico, risalente agli anni ‘50. Durante l’evento, si metterà in luce l’eredità culturale delle aziende automobilistiche romane e il contributo dei piloti locali, nonché una riflessione sullo stato attuale delle auto storiche nella capitale. Il dialogo si concentrerà sul rapporto intricato tra la città di Roma e l’industria automobilistica, evidenziando come la capitale sia stata un crocevia fondamentale per passioni automobilistiche e innovazioni.

Gli organizzatori, Eugenio Bernardi e Sergio Arienzo di Feel Eventi Srls, hanno sottolineato che Motori Capitale non è solo un’esposizione, ma anche un’occasione per risvegliare la passione per il motorismo. La storia motoristica va oltre il semplice aspetto economico, costituisce un capitale culturale che si traduce in passione, ricerca e innovazione.

Un invito alla partecipazione e alla celebrazione

Giulia Tempesta, presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, ha confermato l’importanza di questo evento per la città, sottolineando il suo ruolo di punto di riferimento nel motorismo storico. La fortunata sinergia tra bellezza, cultura e passione automobilistica è unica e caratterizza Roma come una cornice perfetta per tale manifestazione.

Le attese sono alte per quella che si preannuncia come un evento imperdibile per appassionati e professionisti del settore, così come per tutti coloro che vogliono scoprire la ricca storia automobilistica che segna la capitale italiana. Motori Capitale si configura come un appuntamento da non perdere, dove l’arte del motorismo incontra l’emozione della storia.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e sugli espositori, è possibile consultare il sito ufficiale di Motori Capitale e quello di Fiera Roma.