Roma si prepara al freddo: in arrivo maltempo e temperature in calo

Una perturbazione in arrivo potrebbe cambiare drasticamente il quadro meteorologico a Roma e nel Lazio nei prossimi giorni. Tra giovedì e venerdì si attendono piogge e maltempo, mentre sabato un’ondata di freddo potrebbe far crollare le temperature fino a sfiorare lo zero.

Previsioni per i prossimi giorni

Oggi, martedì 19 novembre 2024, il cielo su Roma sarà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di deboli piogge e temperature comprese tra 11 e 19 gradi. Tuttavia, la situazione meteorologica è destinata a peggiorare nei prossimi giorni.

Secondo i meteorologi, giovedì e venerdì saranno caratterizzati da precipitazioni diffuse, mentre sabato l’arrivo di correnti fredde potrebbe portare le minime intorno ai 2-3 gradi, con punte prossime allo zero nelle prime ore del mattino. Le massime, invece, si manterranno tra i 13 e i 14 gradi nelle ore più calde.

Nonostante il calo termico, sabato e domenica non dovrebbero registrarsi ulteriori precipitazioni. Per domenica, inoltre, è previsto un graduale miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione.

L’analisi degli esperti

Gli esperti di 3bMeteo.com confermano che la fase di maltempo in arrivo sarà intensa ma di breve durata. “Dopo la fase di maltempo che interesserà gran parte dello Stivale fino a venerdì 22 novembre, l’ultimo weekend del mese vedrà un nuovo cambio di circolazione,” spiegano.

Le correnti fredde che alimentano la circolazione depressionaria si sposteranno verso l’Europa orientale, lasciando spazio a una rimonta dell’alta pressione da Ovest. Questo porterà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in risalita già a partire da domenica.

Un weekend di transizione

Sabato sarà una giornata particolarmente fredda, ma senza fenomeni significativi. Le temperature minime continueranno a essere rigide, mentre le massime non supereranno i 14 gradi. Domenica, grazie al ritorno delle correnti più miti, si prevede un leggero aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud.

Secondo gli esperti, il miglioramento sarà graduale ma evidente, con condizioni di tempo asciutto che interesseranno prima il Nord e successivamente il Centro-Sud.

Prepararsi al freddo

Con il cambio repentino delle condizioni meteo, è importante prepararsi al meglio: indumenti caldi e attenzione alle condizioni delle strade, soprattutto nelle prime ore del mattino quando il gelo potrebbe rendere la viabilità più difficoltosa.

Il ritorno dell’alta pressione porterà una breve tregua dal freddo intenso, ma per il mese di novembre non sono esclusi ulteriori episodi di maltempo e cali termici. Roma si prepara, dunque, a un weekend di transizione che lascerà spazio a giornate più miti nella settimana successiva.