Roma, verso il debutto di Hermoso e la gestione dell’attacco: Hummels non è ancora pronto

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La squadra giallorossa si trova in un momento cruciale della stagione, con il debutto in Serie A che si avvicina. Le ultime notizie indicano che il nuovo acquisto Mario Hermoso è pronto a scendere in campo, mentre Mats Hummels avrà bisogno di più tempo per raggiungere la forma desiderata. Con l’imminente partita contro il Genoa, l’allenatore De Rossi deve affrontare importanti decisioni sul campo.

Hermoso nel cuore della difesa

Preparazione e potenziale

Mario Hermoso si sta dimostrando un rinforzo prezioso per la Roma. Il suo arrivo da svincolato ha suscitato interesse, e dopo due settimane di allenamento intensivo a Trigoria, è considerato pronto per il debutto. La sua formazione durante l’estate si è concentrata su un lavoro individuale che ha dato risultati significativi, tanto da superare brillantemente i test fisici richiesti. Nonostante non abbia partecipato al ritiro pre-stagionale, la sua condizione atletica si è rivelata sorprendentemente positiva.

De Rossi sta considerando di schierare Hermoso come centro della difesa a tre, con Mancini e N’Dicka come supporto. Questa disposizione potrebbe rivelarsi vantaggiosa non solo per il difensore spagnolo, ma anche per l’intera linea difensiva della Roma, che si sta adattando a un nuovo sistema di gioco. Può anche occupare il ruolo di terzo centrale a sinistra, sfruttando il suo piede sinistro, che si è già dimostrato estremamente efficace durante la sua esperienza all’ATLETICO MADRID.

Le sfide della linea difensiva

Il passaggio a un modulo 3-5-2 potrebbe rivelarsi cruciale per la Roma, offrendo maggiore stabilità e spazio per l’attacco. Con una difesa composta da tre difensori veri e propri, ci sarebbe una maggiore sicurezza, consentendo a Dybala di rientrare nella formazione titolare, dopo essere stato escluso in due delle tre precedenti partite. Tuttavia, l’imminente sfida contro il Genoa pone delle incognite, poiché Dybala, Soulé e Paredes rientreranno dalle nazionali solo giovedì, con poco tempo a disposizione per allenamenti.

Hummels in fase di recupero

La situazione dell’ex Bayern

Contrariamente a Hermoso, Mats Hummels non è ancora nella forma ideale. A causa della sua esperienza e della necessità di tempo per adattarsi, ha dichiarato di aver bisogno di «due o tre settimane» prima di poter fornire un contributo significativo. La sua presenza in panchina a Marassi servirà a farlo acclimatare al nuovo ambiente e ai compagni di squadra, mentre il mister De Rossi attende il suo completo recupero.

La gestione delle risorse umane

Hummels, con il suo background e la sua esperienza, potrebbe diventare un punto di riferimento fondamentale per la squadra. Tuttavia, la sua assenza al top della forma comporta sfide significative per De Rossi, che deve fare affidamento su Hermoso e gli altri difensori. La gestione oculata delle risorse diventa cruciale, considerando anche l’attuale condizione fisica di altri giocatori.

Equilibri in attacco e sfide tattiche

Le incertezze sugli attaccanti

La situazione nel reparto offensivo della Roma presenta ulteriori problematiche. L’attaccante Dovbyk, che aveva ripreso fiducia dopo un inizio difficile, ha subito un infortunio muscolare e la sua condizione richiede particolare attenzione. Allo stesso modo, Shomurodov sarà impegnato in un lungo viaggio per raggiungere la Roma dopo aver giocato per la nazionale in Kirghizistan.

In aggiunta, Lorenzo Pellegrini non è in perfette condizioni, il che costringe De Rossi a riconsiderare il suo centrocampo. La scelta di affiancare Cristante con Le Fée o Baldanzi diventa cruciale. Le caratteristiche dei sostituti influenzeranno il tipo di approccio che la squadra adotterà nella prossima partita.

La strategia della Roma

La strategia offensiva di De Rossi potrebbe prevedere un azzardo, con Soulé e Saelemaekers sugli esterni, ma è più probabile che uno dei due giochi a destra per garantire equilibrio. In questa fase, le sostituzioni giocheranno un ruolo importante per adattare la squadra durante il corso della partita, aumentando il potenziale offensivo in base all’andamento del gioco.

L’allenatore ha dichiarato che vi è la necessità di sfruttare la qualità dei giocatori, ma anche di mantenere un’attenta marcatura sugli avversari, per perseguire il successo e assicurarsi la prima vittoria della stagione. La Roma si prepara a scendere in campo con determinazione, affrontando al meglio la sfida in arrivo.