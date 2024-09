Roma World festeggia Halloween con un evento unico: il Pumpkin Patch dal 5 ottobre al 3 novembre

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il mese di ottobre a Roma si colora di festosa attesa con l’arrivo di Halloween e, in occasione di questa celebrazione, il parco a tema Roma World offre un’esperienza straordinaria. Questo parco, dedicato alla Antica Roma, si trasforma in un autentico Pumpkin Patch, un giardino delle zucche che riproduce un’atmosfera magica e fiabesca tipica di questo periodo dell’anno. Durante il periodo compreso tra il 5 ottobre e il 3 novembre, i visitatori possono immergersi in una serie di attività dedicate ai più piccoli, compresa la creazione e l’intaglio delle zucche.

Un’esperienza immersiva per grandi e bambini

L’atmosfera del parco trasformato

Roma World si prepara a stupire i suoi ospiti con un’ambientazione completamente rinnovata. Le zucche, simboli dell’autunno e di Halloween, decoreranno ogni angolo del parco. L’allestimento include anche balle di fieno, che conferiscono un tocco rustico e tipicamente autunnale. I visitatori verranno accolti in un ambiente festoso, dove la tradizione si incontra con il divertimento.

L’illuminazione e le decorazioni a tema renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva, invitando famiglie e bambini a esplorare il parco e scoprire le diverse attrazioni pensate per l’occasione. Le aree dedicate ai laboratori di intaglio delle zucche si integreranno perfettamente con i sentieri del parco, creando un’esperienza unica per coloro che vogliono vivere il fascino di Halloween in un contesto storico.

Laboratori creativi per i più piccoli

Uno degli aspetti più coinvolgenti dell’evento è rappresentato dai laboratori di intaglio e decorazione delle zucche. Questi laboratori sono condotti da esperte scenografe, Dana e Amerinda, che guideranno i bambini nella scelta delle zucche e nell’arte di intagliarle. Ogni bambino avrà l’opportunità di personalizzare la propria zucca, trasformandola in un’opera d’arte unica da portare a casa per festeggiare Halloween.

Questi laboratori non solo stimolano la creatività dei piccoli partecipanti, ma permettono anche un’interazione diretta con l’arte e la manualità, valori fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei più giovani. Le attività di gruppo contribuiranno a rafforzare legami tra bambini e famiglie, rendendo ogni momento trascorso nel parco ancora più memorabile.

Un evento per tutta la famiglia

Un calendario di attività coinvolgenti

L’evento del Pumpkin Patch non si limita solo all’intaglio delle zucche; Roma World ha programmato un’intera serie di attività pensate per coinvolgere tutta la famiglia. In questo periodo ci saranno giochi a tema, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutti. Ogni weekend sarà caratterizzato da sorprese e attività che renderanno il soggiorno al parco ancora più divertente.

Oltre ai laboratori, i visitatori potranno cimentarsi in vari giochi e percorsi avventurosi, ideali per mettere alla prova il proprio coraggio e le proprie abilità. Questo insieme di esperienze permetterà a famiglie e bambini di scoprire il parco in modo innovativo, unendo la dimensione storica di Roma World alla spensieratezza di Halloween.

Festeggiare Halloween in un contesto unico

Il Pumpkin Patch è una rara opportunità per festeggiare Halloween in una cornice storica come quella di Roma World. L’evento invita tutti a lasciarsi trascinare dalla tradizione di una festa che si sta diffondendo sempre più anche in Italia. Le famiglie potranno approfittare di questo mese di attività per creare ricordi indelebili, combinando le radici storiche con l’atmosfera festosa di Halloween.

In sintesi, dal 5 ottobre al 3 novembre, Roma World rappresenta il luogo ideale per vivere un Halloween unico, ricco di creatività e divertimento per tutte le età. Non resta che prepararsi a immergersi nell’incanto di zucche e balle di fieno, in uno dei parchi tematici più suggestivi d’Italia.