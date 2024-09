Rome Future Week 2024: oltre 400 eventi per trasformare la Capitale in una smart city con l’innovazione

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La Rome Future Week 2024 è finalmente iniziata, portando con sé una settimana ricca di eventi che coinvolgono istituzioni, cittadini e aziende nel settore della tecnologia. L’evento si svolge in 260 location iconiche della capitale e si preannuncia come un’importante occasione per esplorare soluzioni innovative destinate a proiettare Roma verso un futuro più connesso e sostenibile. Vari temi toccheranno le nuove tecnologie e come queste possono cambiare la vita quotidiana dei romani.

l’avvio della settimana dedicata all’innovazione

il lancio ufficiale della manifestazione

La cerimonia di inaugurazione della Rome Future Week ha avuto luogo presso la sede dell’Associazione Civita a Piazza Venezia ed è stata presieduta da figure chiave, tra cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessora alle Attività Produttive, Monica Lucarelli. Gianni Letta, presidente di Civita, ha aperto i lavori dell’incontro, intitolato “Tecnologie per il Futuro di Roma”. Questo evento ha riunito esponenti della politica, del mondo accademico e delle imprese, tutti uniti nell’intento di esaminare il ruolo centrale delle innovazioni tecnologiche nel plasmare il futuro di Roma.

Durante la presentazione, è emerso il legame indissolubile tra tecnologia e miglioramento della vita quotidiana. Le persone coinvolte hanno messo in evidenza la necessità di sfruttare al meglio le tecnologie per affrontare le sfide attuali e future della capitale. La manifestazione si sviluppa intorno a cinque concetti chiave: Connessione, Collaborazione, Creazione, Competenza e Condivisione. Questi principi sono fondamentali per costruire relazioni solidali tra cittadini, istituzioni e aziende, creando un ecosistema più resiliente e innovativo.

focus sulla digitalizzazione e facilitazione delle competenze

Uno dei punti salienti della manifestazione include l’apertura dei primi 25 Centri di Facilitazione Digitale sparsi in tutta Roma, che si pongono come obiettivo primario quello di ridurre il digital divide. Situati in scuole, centri per anziani e altri spazi pubblici, questi centri a sostegno della trasformazione digitale sono stati finanziati con un investimento di oltre 1 milione di euro dal Pnrr. Grazie a queste nuove strutture, verranno offerti micro-corsi e assistenza personalizzata per permettere a tutti di acquisire le competenze necessarie per navigare nel mondo digitale.

L’importanza della digitalizzazione è stata sottolineata da diversi relatori durante l’inaugurazione della settimana. Investire nelle competenze digitali è fondamentale per garantire che nessuno rimanga escluso dal mondo tecnologico. Questi centri rappresentano un chiaro esempio di come le istituzioni possano lavorare insieme a cittadini e imprese per creare opportunità di crescita e inclusione.

progetti innovativi e tecnologie all’avanguardia

l’impatto delle nuove tecnologie sul futuro di roma

Uno dei momenti più attesi della Rome Future Week è la presentazione di progetti tecnologici innovativi progettati per trasformare il volto di Roma. Tra i protagonisti, Boldyn ha illustrato il piano per realizzare un’infrastruttura di comunicazione che renderà la città sempre più connessa. Attraverso l’implementazione della rete 5G, la capitale sarà in grado di abilitare nuovi servizi pubblici per migliorare la sicurezza e la gestione dei dati nella vita quotidiana dei cittadini.

La tecnologia delle comunicazioni non è l’unico settore in espansione. Thales Alenia Space ha presentato le sue innovative tecnologie satellitari, che giocheranno un ruolo cruciale nello sviluppo della città del futuro. Questi progressi non solo aiuteranno nella gestione dei servizi pubblici, ma contribuiranno anche a migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità urbana. Altri progetti degni di nota includono il nuovo assistente virtuale sviluppato dalla Fondazione per l’Attrazione di Roma, che utilizza intelligenza artificiale generativa per facilitare l’accesso a informazioni sui servizi pubblici e culturali.

sostenibilità e gestione dei rifiuti

Le tecnologie ambientali sono state al centro dell’attenzione, con Acea e Hitachi Zosen Inova che hanno presentato soluzioni all’avanguardia per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Attraverso innovazioni sostenibili, queste aziende mirano a trasformare i rifiuti in risorse preziose, questi approcci si allineano perfettamente con gli obiettivi di sostenibilità della capitale e contribuiscono a costruire una smart city sempre più attenta all’ambiente.

Un aspetto chiave della Rome Future Week è anche il focus sulla parità di genere. L’assessora Monica Lucarelli ha richiamato l’attenzione sulla necessità di ridurre il gender gap nel settore tecnologico e nelle discipline Stem. Creare un ambiente lavorativo che riconosca e valorizzi il talento femminile è essenziale per garantire che l’innovazione sia realmente inclusiva e rappresentativa della società.

Nella giornata finale dell’evento, sono stati assegnati riconoscimenti a due startup emergenti che si sono distinte per l’innovatività e l’impatto positivo sui cittadini. Queste iniziative evidenziano l’importanza di supportare l’imprenditorialità e le idee innovative nel contesto della trasformazione digitale della città.

Il programma completo della Rome Future Week 2024 è disponibile sul sito ufficiale romefutureweek.it.