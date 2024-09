Sagra del pesce fritto e baccalà a Eataly Roma: un evento imperdibile per gli amanti della cucina di mare

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Preparati a vivere un’esperienza culinaria straordinaria a Eataly Roma Ostiense, dove dal 5 all’8 settembre 2024 il pesce diventa protagonista. La sagra del pesce fritto e baccalà, attesa ogni anno da tanti appassionati, riunirà i migliori sapori del mare in un’atmosfera conviviale e festosa. Questo evento rappresenta un futuro viaggio tra tradizione e gusto, con piatti che evocano l’autenticità della cucina italiana marinara.

Il programma della sagra del pesce fritto e baccalà

Orari e modalità di partecipazione

La sagra aprirà le sue porte ogni giorno dalle 18:30 fino a mezzanotte e trenta, accogliendo visitatori con una varietà di proposte gastronomiche. La partecipazione all’evento è gratuita e si svolgerà all’aperto, nel suggestivo piazzale di Eataly Roma Ostiense. Per degustare le specialità culinarie, i partecipanti dovranno utilizzare delle apposite tessere, chiamate gettoni. Ogni gettone, del costo di 2 euro, potrà essere utilizzato per colorare la propria esperienza culinaria con pesce fritto, baccalà alla romana e altri piatti a base di pesce freschissimo.

In aggiunta, sono disponibili delle promozioni per chi desidera assaporare diversi piatti: “L’assaggiatore… ci prova”, con 14 gettoni a 26 euro, e “Non fare lo stoccafisso… provale tutte”, con 30 gettoni a 55 euro. Questa è un’opportunità imperdibile per provare una varietà di piatti senza svuotare il portafoglio.

Come evitare le code e gustare al meglio l’evento

Per facilitare l’accesso e il godimento della kermesse, Eataly offre la possibilità di acquistare i gettoni anche online. Con la prenotazione anticipata, si possono evitare lunghe attese e massimizzare il divertimento. I biglietti sono disponibili per ogni giornata della manifestazione attraverso il sito web di Eataly, consentendo di pianificare la visita con comodità.

L’atmosfera incantevole di Eataly Roma Ostiense

Musica e intrattenimento sotto le stelle

Durante le serate della sagra, il piazzale di Eataly si trasformerà in un luogo di festa, allietato da musica dal vivo, food truck e un’atmosfera magica che catturerà l’attenzione di tutti. Immersi nel profumo del pesce fresco e dei piatti preparati al momento, gli ospiti potranno godere di un’esperienza sensoriale completa, rendendo ogni serata un’opportunità per socializzare e divertirsi. L’evento si propone come un punto di incontro per amici e familiari, perfetto per una cena all’aperto in un contesto festoso e coinvolgente.

Dalle serate estive che si prolungano sotto le stelle alla convivialità che solo il buon cibo sa creare, la sagra del pesce fritto e baccalà è l’occasione ideale per immergersi in un’atmosfera di festa e eleganza.

Informazioni pratiche per i visitatori

Come raggiungere e contattare Eataly Roma Ostiense

Eataly Roma Ostiense si trova in piazzale XII Ottobre 1492, 00154 Roma, facilmente raggiungibile tramite la Metro B con fermata Piramide. Per chi desidera maggiori informazioni sull’evento, è possibile visitare il sito web di Eataly Roma Ostiense o contattare direttamente l’organizzazione attraverso il numero di telefono 800 975880 o l’indirizzo e-mail accoglienzaroma@eataly.it. Le pagine social di Eataly offrono aggiornamenti continui e dettagli sui piatti in evidenza della sagra.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di scoprire i sapori del mare e vivere un’esperienza indimenticabile a Eataly Roma Ostiense durante questa sagra tanto attesa. Visita il sito, prenota i tuoi gettoni e preparati a immergerti in un mondo di gusto e tradizione.